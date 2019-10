Un renovado Estudiantes aplastó a Rosario Central

El León jugó un gran partido y, de la mano de la Gata Fernández, se quedó con un triunfo que alimenta su recuperación en la Superliga

| Publicado en Edición Impresa

Por EDUARDO TUCCI

deportes@eldia.com

Estudiantes se regaló un triunfo para recordar un largo tiempo. Goleó 3-0 a Rosario Central, un resultado impensado hace semanas atrás, para tomar más aire en la lucha por no descender y poder mirar con otro optimismo el futuro inmediato. Sin exagerar, fue el mejor partido del equipo desde que está Gabriel Milito en el banco de los suplentes, inclusive mejor que el otro triunfo contundente ante Independiente.

El Pincha fue mejor de principio a fin. Tuvo mayor convicción y una mejor entrega anímica. Bien la defensa, con cuatro jugadores en forma clásica. Facundo Sánchez y Facundo Mura le dieron solidez por las bandas (mejor el de la derecha que el otro) y los centrales anticiparon y sacaron absolutamente todas las pelotas. De atrás para adelante fue un equipo totalmente recuperado respecto a sus últimas actuaciones. Y no es un dato menor el orden defensivo: así se construyen los buenos equipos.

EL DUEÑO DE LA PELOTA

Con la defensa alta, apareció la figura de Gastón Fernández, el dueño de la pelota, el que manejó los tiempos y el lugar para pasar al otro lado del campo. Fue un partido casi perfecto el suyo, que hizo recordar a sus mejores actuaciones, cuando los entrenadores eran Alejandro Sabella o Nelson Vivas. Un premio a su perseverancia y un pleno a quien lo escuchó en su pedido de jugar más retrasado. En definitiva, ganó Estudiantes.

Con un 4-3-3 que por momentos mutó en 4-2-3-1 o 4-4-2, Estudiantes fue el dueño del partido. Lo atacó siempre por las bandas, con Castro por derecha y Edwar López por izquierda. Recuperación en el medio y rápida salida, una fórmula que se vio mejor aceitada que en partidos atrás. Así empezó a mostrar que podía lastimar. Y vaya si lo hizo.

Ya al minuto de juego Enzo Kalinski malogró una chance clara y 10 minutos después la Gata probó desde afuera del área para hacer revolcar a Jeremías Ledesma. Salvo en un breve pasaje, cuando la visita controló la pelota, siempre fue mejor el Pincha, que luego de una chance desperdiciada por Iván Gómez llegó al gol por intermedio de Edwar López, tras buena jugada colectiva. El colombiano, cabeza levantada en el vértice izquierdo del área, clavó la pelota junto al palo del arquero, luego de recibir un centro pasado de Manuel Castro desde la derecha. Golazo, en 24 minutos.

Tras el 1-0 controló el juego. Esperó a Central unos metros más atrás, cerca de sus defensores. Y salió pronto de contragolpe, con jugadores muy rápidos y picantes. Pudo aumentar con una jugada colectiva de López o con un remate de la Gata desde afuera del área. Incluso un centro de Castro casi termina con un gol en contra de Rinaudo. Estudiantes fue superior a su rival y se retiró al descanso con una diferencia mínima.

REINICIO CON UN RÁPIDO GRITO

En la parte final siguió igual, pero rápidamente Facundo Mura anotó el segundo gol. Fue con un remate desde afuera del área, buscado, que le dio mayor tranquilidad al equipo y una enorme felicidad al pibe de General Roca, que además de volver al equipo marcó su primer tanto en Primera División. Partido perfecto y reproches varios para una defensa que no podrá explicar cómo le hicieron un gol tan fácil.

Rosario sintió el golpe. Su entrenador Diego Cocca se sentó en el banco con resignación. Aunque faltaba mucho por delante no intentó más nada. El Pincha tocó la pelota, con un Gastón Fernández cada vez más cómodo en un mediocampo que nunca lo marcó ni lo encimó para quitarle ese poder. Y por eso lo pagó tan caro.

ANDÚJAR APARECIÓ CUANDO DEBÍA

Recién en los minutos finales la visita, con los ingresos de Zabala y Allione, logró meter dentro de su campo a Estudiantes. El primero de ellos tuvo un a mano que le tapó Andújar y el central Novaretti probó dos veces de cabeza para que el arquero albirrojo se convirtiera en otro de los héroes de la tarde.

Y lo que no pudo Central lo hizo Matías Pellegrini, quien recibió una asistencia perfecta de Nahuel Estévez sobre la derecha para definir, a los 38 minutos, sobre la salida de Ledesma. Gol, goleada y desahogo total en el estadio. Fiesta Pincha para ratificar la levantada de hace una semana en Santiago del Estero, y en la previa del clásico contra Gimnasia.

Cambiaron los jugadores, que dejaron atrás esa postura displicente de semanas atrás. Pero también cambió el técnico Milito, que apostó por la defensa de cuatro jugadores, que retrasó a la Gata y les dio continuidad al uruguayo Castro y al colombiano López. Además, acertó con la exclusión de Gonzalo Jara, cuya salida le aportó más orden defensivo al equipo.

Hace dos semanas la continuidad de Milito era una incógnita. Es más, la lógica indicaba que debía dar un paso al costado. Pero la secretaría técnica, con Verón y Alayes a la cabeza, le dieron un inusual respaldo. Puntazo para ellos, muchas veces criticados por el manejo futbolístico. Si hoy Estudiantes parece más recuperado en buena parte es por ellos.

Ganó Estudiantes y sigue escapando del fondo de la tabla. Le sacó 10 puntos a Central, tomó diferencia con Aldosivi y Patronato y espera más tranquilo los demás resultados. Además, irá al Bosque para jugar contra Gimnasia con una soga en el cuello que ya no aprieta tanto. Eso no quita que no debe ir a buscar un buen resultado, pero sí que ya no está tan necesitado.