“Hace tiempo espero este partido”

El Tanque habló con este diario tras la goleada en Rosario y en la previa del gran choque del sábado. El delantero es pura ilusión en su momento soñado

Por WALTER EPÍSCOPO

Parece que es ahora. Después de tantas veces donde parecía que se afirmaba o por fin “explotaba” como se dice en el fútbol, bajas actuaciones lo relegaban en la consideración del técnico de turno. Hasta se tuvo que ir a préstamo al Lobo jujeño por que en Estancia Chica no tenía lugar. Nicolás Contín aprendió de lo vivido con sus apenas 23 años, se hizo cargo de errores propios y le metió para adelante. Hoy es el nueve titular del equipo de Diego Maradona, y no solo eso, es capaz de recibir un abrazo del técnico y que delante de las cámaras diga, “el Tanque es un fenómeno. Le dije, la primera que te queda, rompele el arco. Agarró, hizo ta, pim, pum... pum y adentro, lo mismo que en Mendoza”, dice Diego al pasar ante la sonrisa tímida del correntino, para con una sonrisa cómplice, el DT rematar, “para mantener a éste nene sabés lo qué es ¿no?”, y lo mira recorriendo la contextura física del delantero que muere de risa a poco de subir al micro para irse de Rosario.

El Tanque se siente con alegría y se le nota en la cara. “Fue una gran noche, la verdad es que estoy muy feliz, muy contento por todo esto”, comienza diciendo Contín quien cuenta, “cuando lo abracé a Diego, me felicitó y me dijo, ´viste, tenés que patear al arco´”.

- Y de cara al clásico, mejor no se puede llegar ¿no?

- Y, la verdad que estamos muy metidos. La otra vez no se nos dio, pero estamos con la mentalidad de sumar y dispuestos a dejar todo para darle una alegría a nuestra gente.

- ¿Qué pasó en esos 15 minutos del entretiempo? Entraron con todo y en 9 minutos le hicieron tres goles a Newell´s.

- Entramos con todo porque dijimos que era el momento de sacar este partido adelante. Así que entramos con la misma mentalidad ganadora a luchar cada pelota y a meterle duro. Por suerte pudimos encontrar más goles y sacar una diferencia para jugar más tranquilos.

- Como en Mendoza, te animaste de lejos e hiciste el primero, pero estuviste también en el segundo y el tercero. ¿Sentís que este es tu mejor momento en Primera División?

- Sí, siento que sí... El Diego me había dicho y en realidad siempre me lo dice, “la que te quede, pegale al arco”. Lo hice en Mendoza pero contra Unión no me quedó ninguna. Ahora con Newell´s me quedó, y es más, fue la primera que patee. Así que una alegría.

- No venías jugando, pero Maradona te dio confianza y vos se lo estás devolviendo con goles.

- sí, se que tengo que dar todo siempre, es mi trabajo, y siempre traté de dar todo por el equipo. A veces las cosas salen, a veces no, por suerte ahora nos tocó irnos con el triunfo y muy contentos, disfrutando, para después dar lo mejor en el clásico.

- En el primer tiempo habían sufrido un poco pero se fueron al descanso ganando con tu gol. El segundo tiempo fueron contundentes.

- Creo que en el primer tiempo siempre estuvimos ordenados, sabíamos que Newell´s iba a salir con todo a atacarnos, ellos juegan bien, pero mantuvimos esa mentalidad de dejar todo para llevarnos los tres puntos a casa.

- Ya pasó Newell´s, ahora sí de lleno a pensar en el clásico.

- Sí, hasta ahora solamente pensábamos en el partido con Newell´s y en poder sumar los tres puntos. Lo pudimos conseguir y disfrutar con Diego y todos los compañeros. Ahora si nos meteremos en lo que viene.

- Llegan al clásico tras jugar uno de los mejores partidos en los últimos tiempos. Eso debe dar confianza.

- Sí, sin dudas fue un muy buen partido donde pudimos hacer muchos goles. Eso lo rescato de haber aprovechado las chances, nosotros queremos sacar esto adelante y un partido así ayuda.

- Maradona ya dijo, “les quiero ganar”, hablando del clásico. ¿Qué te genera todo lo que transmite Diego y más antes de un clásico?

- Ante todo nos da tranquilidad, y sí, nos cambia la mentalidad porque entramos de otra manera, pensando en ganar, con otro ritmo, en hacer goles y sumar los puntos. Así que va a ser un lindo partido, y personalmente estoy esperando hace tiempo éste partido porque nunca jugué uno en Primera. Obviamente jugué clásicos en inferiores, pero estoy esperando hacerlo en Primera y salir a dejar todo, como siempre.