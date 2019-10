“Sabemos todo lo que está en juego”

Por otro lado, el categoría 2000 habló de lo duro que fueron los tres meses fuera de las canchas y se mostró muy contento por el gol que le marcó a Rosario Central

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

Luego de dejar atrás la dura lesión que lo dejó afuera de las canchas durante casi tres meses, Matías Pellegrini ya es uno más en Estudiantes y el pasado martes se dio el gusto de volver a gritar un gol en la victoria 3-0 frente a Rosario Central.

En diálogo mano a mano con este medio, el categoría 2000 habló de todo: mostró su alegría por volver a jugar y el tanto al Canalla, analizó el presente del equipo comandado por Gabriel Milito, contó lo duro que fue el tiempo de recuperación y palpitó el clásico platense número 161 del profesionalismo.

-¿Qué sensaciones te genera el regreso al gol luego de todo lo que viviste?

-Estoy muy contento por la victoria, primero, y después por el gol. Espero que me de confianza para encontrar el nivel que había tenido antes de la lesión. Me pone muy feliz poder estar otra vez jugando y aportando al equipo desde mi lugar, que es lo más importante. Ahora quiero seguir trabajando al máximo durante la semana y demostrarle el entrenador que estoy para jugar en los próximos partidos.

-¿Cómo te sentiste en estos dos partidos que entraste desde el banco?

--El otro día en Santiago del Estero me tocó entrar en un momento donde había que defender un poco más y tal vez no tuve demasiadas situaciones en ofensiva. Esta vez había más espacios para atacar, como en la jugada que terminó en el tercer gol, y me sentí un poco mejor. Igualmente sé que aún tengo mucho para seguir creciendo tanto lo físico como en lo futbolístico. Me vienen bien estos minutos para ir agarrando ritmo de juego y poder recuperar el nivel que tenía antes de sufrir la lesión.

-La recuperación de la lesión terminó siendo más larga de la esperada, ¿cómo viviste todo ese tiempo?

-Los tres meses de recuperación fueron duros, tanto para mí como para mi familia. La verdad que me costaron. Pero con la ayuda de ellos, de todos mis compañeros y del cuerpo técnico pude salir adelante y espero volver mejor que antes. No es fácil estar tanto tiempo recuperándose de una lesión sin poder jugar. Lo importante es que ya pasó y ahora estoy concentrado en el presente. Sé que tengo que dejar todo en cada entrenamiento y cada partido.

“ESTÁBAMOS EN DEUDA CON EL CUERPO TÉCNICO”

Saliendo un poco del plano personal, y metiéndose en el grupal, Matías Pellegrini contó que antes del partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero el plantel se propuso no perder más. Además, dijo que se sentían en deuda con el cuerpo técnico comandado por Gabriel Milito al no conseguir buenos resultados.

-¿Es clave para ustedes haber podido ganar estos dos partidos?

-Antes del partido contra Central Córdoba nos propusimos ganar estos partidos que quedaban. Queríamos respaldar al cuerpo técnico además, con el que estábamos en deuda. Por suerte pudimos sacar estos 6 puntos que son importantísimos, especialmente pensando en los promedios.

-¿Ante Central jugaron el mejor partido del semestre?

-Puede ser, porque logramos hacer nuestro juego y marcamos la diferencia en el marcador. Dominamos la pelota y aprovechamos las situaciones que tuvimos. Solamente la pasamos mal en un pasaje del segundo tiempo, pero después con el 3-0 lo definimos. Ahora el desafío es poder seguir por este camino. No es fácil en el fútbol argentino, pero intentaremos dar lo mejor.

-¿Haber tomado un poco de aire en los promedios crees que le permitirá jugar con más tranquilidad?

-Creo que sí, además cuando uno gana va ganando en confianza. Igualmente, como dije, no podemos relajarnos y tenemos que salir a ganar en cada partido para no dejar de sumar puntos.

“EL CLÁSICO ES ESPECIAL”

Ya completamente recuperado de la lesión, Pellegrini sueña con jugar el clásico platense del próximo sábado en el Bosque. Si no es como titular, el nacido en Magdalena esperará en el banco de los suplentes para saltar al campo de juego y poder ser determinante en un partido muy especial.

-¿Cómo palpitás el clásico?

-Es especial por ser el clásico, pero hay que prepararnos bien e ir a buscarlo para poder sacar un buen resultado. Sabemos todo lo que está en juego en este clase de partidos, pero nosotros intentaremos hacer lo mejor y darle una alegría a la gente.

-¿Te ves con posibilidades de ser titular?

-Eso lo decidirá el entrenador. Me siento bien por suerte y daré al máximo esta semana para que me tenga en cuenta el cuerpo técnico. Igualmente lo importante es que todo el grupo esté apoyando, más allá de quien juegue y quien no.

6 GOLES EN 27 PARTIDOS

Matías Pellegrini convirtió ante Rosario Central su sexto tanto en la Primera División de Estudiantes, el primero en el presente campeonato de la Superliga y el segundo de la temporada (el primero había sido el 2-0 contra Mitre, por los 16avos de la Copa Argentina).

Hasta el momento, el categoría 2000 suma 27 partidos en la máxima categoría desde su debut el 24 de julio del 2018 ante Central Córdoba (Rosario), por la edición anterior de la Copa Argentina.

Su primer gol, por su parte, se lo marcó a Boca el 20 de agosto del 2018 en una victoria del Pincha por 2-0 en el estadio Centenario de Quilmes por la fecha 2 de el campeonato de la Superliga 2018/19.