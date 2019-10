La brutal caída que sufrió Marc Márquez en los entrenamientos del Moto GP en Tailandia

El campeón vigente Marc Márquez (Honda) recibió esta tarde el visto bueno de los médicos, luego de la aparatosa caída que sufrió más temprano, mientras participaba de la primera tanda de entrenamientos libres del Moto GP, por la 15ta. fecha del calendario anual de la máxima categoría del motociclismo Mundial, a llevarse a cabo este domingo en Tailandia.

El cinco veces campeón de Moto GP, de 26 años y oriundo de Cervera, se despistó al desarrollarse la sesión inicial de práctica en el autódromo Chang Internacional de la ciudad de Buriram, de 4.600 metros de extensión.

Fuerte caída esta mañana, pero afortunadamente estamos bien. 👍🏼

Hard crash this morning but fortunately we are fine.#ThaiGP pic.twitter.com/zByyFTVvOz