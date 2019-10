Calvario sin fin por un certificado para la Anses

| Publicado en Edición Impresa

Ya no sabe a quién recurrir y está desesperada. Hace más de cuatro años que a María Jesús Díaz, una vecina de Los Hornos, la tienen de una oficina a la otra, de un consultorio al otro, por los trámites de la pensión de invalidez para su hijo de 6 años que perdió el ojo izquierdo.

El derrotero, que hasta incluyó la pérdida de la historia clínica del nene en un hospital platense, según denunció, ahora está frenado por las dificultades para que le extiendan el denominado Certificado Médico Oficial Digital (CMO). “En Anses me dicen que en cualquier hospital me lo tienen que hacer, pero el médico del Ludovica no me lo da. Tampoco en la salita de mi barrio”, dijo. Reclama que alguna autoridad del organismo o de la cartera sanitaria resuelva la situación. Su teléfono es el 221-6105494.