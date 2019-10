Jorge Lanata, internado desde el viernes para tratamiento y control

Así lo informó el periodista Luis Ventura

Tras anunciar su retiro provisorio de la televisión y la radio para ocuparse de su salud, se conoció que Jorge Lanata quedó internado el viernes pasado en la Fundación Falavaro, según informó Luis Ventura.

Los allegados del periodista aclararon que no fue ingresado de urgencia sino que se trata de una decisión programada para continuar su tratamiento y estar controlado por sus dolores de espalda tras las caídas que tuvo en el último tiempo.

“Lanata tiene un tema complejo en lo respiratorio y de motricidad. Todo producto de la alimentación y el cigarrillo que, aunque lo quiere dejar, nunca pudo y lo ha acompañado toda su vida", dijo Ventura en su programa.

Y agregó:"Lo de la alimentación va por los azúcares y la glucemia, que ha trepado y tiene insensibildad de la rodilla para abajo. Entonces no tiene el reflejo, por ejemplo, ante una baldosa salida: el pie no responde a su voluntad. Esto le ocasionó su última caída y la internación”.

El jueves pasado Lanata envió un mensaje a sus seguidores para anunciar que dejaba por un año la televisión y la radio. "Todo el tiempo me dicen cuidate. Saben... les voy a hacer caso. Yo estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo muchas enfermedades asociadas", dijo en primera persona.

Asimismo, el conductor recordó: "Este año me internaron cuatro veces y este mes me caí tres veces, la última fue horrible, me caí de espaldas en el piso de la radio".