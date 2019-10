Los Pumas y una derrota que se veía venir pero que llegó con muy poca autocrítica

Ledesma esquivó preguntas. Y se hizo cargo a medias de la virtual eliminación argentina en el Mundial de Japón

JAPÓN

Env. especial

RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

El resultado, si analizamos como había transcurrido la semana, fue previsible. Un conjunto como el inglés, que arribó a Japón con el traje de gran candidato (está cumpliendo el pronóstico con creces) se presentó contra un equipo argentino, al que más allá del clima enrarecido y los rumores, le faltaron claramente respuestas deportivas, a los distintos planteos que le opusieron sus rivales de turno. Es cierto, no fue un desastre la selección de rugby, pero la verdad es que estuvo muy lejos de parecerse a un equipo. Solamente la garra de siempre y la entrega incondicional de sus jugadores por algo tan importante como la camiseta misma, que va más allá de todo es lo que realmente importa.

Pero la realidad es que con eso solo, no se puede. En este nivel, Los Pumas demostraron ser intermitentes y lo pagaron. Francia, sin ser un gran equipo, les ganó. Inglaterra realmente fue superior y encima tuvo el hándicap, de jugar con un jugador de más, por 60 minutos. Algo que sonó como demasiado para este conjunto albiceleste que ante la adversidad, no ahora, desde hace ya un tiempo, flaquea y termina cediendo partidos en una hilera de derrotas, que pareciera no encontrar aún su piso.

LEDESMA LA PATEÓ AFUERA

Después de la caída ante los de Eddie Jones, llegaron los tiempos de la conferencia de prensa y Ledesma tuvo la oportunidad de elaborar una autocrítica sincera, plena…de verdad. Y no la tuvo, a medias levantó el guante y encima, también hizo responsables a los otros integrantes del staff y los jugadores. Decidió seguir buscando culpables fuera del entorno que él mismo comanda; desde hace rato existe un mal clima, que el mismo generó con sus modos y sus formas de manejarse. Para adentro y para afuera. Los jugadores después en la zona mixta, intentaron ponerle un manto de piedad a la dolorosa caída ante los ingleses, pero hay muchas señales de lo difícil que está todo por aquí.

En algo Ledesma tiene razón: hubo 16 jugadores debutantes en un Mundial y eso de seguro, será algo para tener en cuenta, más que nada para todo lo que se viene. Que no es poco. La estadística dice que Ledesma de los últimos 12 encuentros que disputó siendo el máximo responsable del equipo, perdió 10. Ese número, en cualquier deporte profesional, como es este nivel de rugby, es decisivo. Pero el DT argentino, lo único que atinó a responderle a un periodista inglés, que lo consultó sobre su futuro al frente de Los Pumas fue: “Yo quiero seguir”.

Y lo único que se vio de su “Argentina” fue un conjunto lleno de dudas, con sus líderes naturales, sentados en el banco de suplentes o directamente borrados de la plantilla de los 23 que son parte de la lista de buena fe.

Ok. ¿Tiene derecho a promover una renovación del equipo? Sí, seguro. Para eso es el entrenador. El cuestionamiento es si era necesario hacerlo ahora, justo en medio de un Mundial. Pero esto daría la sensación que no viene de ahora, viene de arrastre. Desde hace un tiempo. Incluso cuando Gonzalo Quesada, el exitoso entrenador de los Jaguares, de repente, cuando se descontaba su presencia aquí junto al equipo dando una más que importante mano, de golpe se bajó. Ya ahí se percibió que algo no andaba bien. También de aquella increíble derrota en Salta, cuando se terminó el primer tiempo arriba por 31 a 7 y después, Los Pumas cayeron por 47 a 34. Tras ese partido se terminó la capitanía exitosa y con record de Creevy u las razones las esbozó el mismo Ledesma: “Este equipo necesita otro tipo de líderes” y ahí nomás nombró a Pablo Matera como el nuevo capitán. Al poco tiempo, el ex Alumni firmó para el Stade Français del Top 14 francés, descartando su lugar en el seleccionado.

En este torneo de Japón, desplazó también de la titularidad a Creevy, Sánchez y a jugadores como Tuculet. Ni siquiera los usó un solo minuto. ¿Puede hacerlo? Seguro, son decisiones del entrenador. Obviamente con lo implacable de las derrotas, todo se potencia para mal. Y Ledesma junto a sus malos modos, de ninguna manera, iban a ser asépticos a todo lo que se esperaba de Los Pumas en este Mundial. Justamente el campeonato que su antecesor, Daniel Hourcade, se cansó de remarcar como el punto justo de maduración para esta camada. Que encontraría en tierras niponas, quizás la última función para la cual se prepararon durante los últimos doce años. Pero no pudo ser.

A PENSAR EN EL MUNDIAL QUE VIENE

Y directamente Ledesma avisó que no tenía intenciones de bajarse ni siquiera de hacerse cargo de lo que pasó: “No estuvo en juego mi puesto” declaró ante una sala abarrotada de periodistas que realmente esperaban otro tipo de análisis por parte del responsable máximo del seleccionado nacional de rugby.

Solo quedará por delante en el “país del Sol Naciente” el encuentro del próximo miércoles en la ciudad de Kumagaya ante los Estado Unidos, solamente para tratar de cerrar dignamente un torneo olvidable como lo será este de Japón. Las mismas sensaciones que se vivieron tras la eliminación en Australia 2003, se volvieron a vivir en el Ajinomoto Stadium. Justamente Ledesma fue parte de esa eliminación, justamente la última vez que Argentina se vuelve en primera fase de una Rugby World Cup. ¿Coincidencias? Puede ser. Aunque es difícil comparar distintas camadas, también el ex jugador de Los Pumas se encargó de minimizar la pregunta: “Nada que ver, nadie más que yo sabe porque se dio esa eliminación. Ahora es otra cosa”.

Lo cierto es que Los Pumas nunca dieron la talla del torneo y cuando se acordaron de jugar, fue demasiado tarde. Ya cuando el equipo vuelva a nuestro país y estos jugadores vuelvan a su eje: llámese Jaguares, rugby francés, inglés o de la URBA, se podrá hacer un verdadero balance de los últimos años del equipo nacional con Mario Ledesma de entrenador principal. Por mucho menos Daniel Hourcade salió eyectado de su silla. El tiempo dirá que es lo que en verdad pasará y llegará el tiempo de preparar el próximo Mundial: Francia 2023.