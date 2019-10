Trump amenaza con "aniquilar" la economía de Turquía si se sobrepasa en Siria

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes con "destruir" la economía de Turquía si se sobrepasa en Siria, ante la inminente operación militar turca contra las milicias kurdosirias en el país árabe gracias a la sorpresiva decisión de Washington de retirar sus tropas de esa zona.



"Como dije antes, y solo para reiterar, si Turquía hace algo que yo, en mi gran e inigualable sabiduría, considero que está fuera de los límites, destruiré y aniquilaré totalmente la economía de Turquía", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!