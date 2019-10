No tiene tiempo: Tinelli no sería candidato a presidente del Ciclón

Cuando falta una semana para que deban presentarse las listas de cara a las elecciones en San Lorenzo, se supo que Marcelo Tinelli no encabezaría la nómina del oficialismo, según hicieron saber desde su entorno.

"No tiene tiempo", dijeron al justificar la razón de la no presentación como candidato a presidente del conductor de TV.

Las informaciones al respecto dan cuenta de que la semana pasada, antes de viajar con el básquet a Estados Unidos, se esperaba que Tinelli confirmara si encabezaría la lista oficialista, algo que se venía especulando hace tiempo. Sin embargo, no lo hizo y al parecer continuará en el cargo de vicepresidente, como en la actualidad.

"Me cuesta pensar en ser presidente. No lo descarto y voy a esperar unos días para tomar la decisión final, pero es difícil porque se trata de una responsabilidad. Y con el programa, la productora y mis obligaciones, no creo que pueda. Tendría que armar una estructura importante que me permita no estar en la diaria... De todas formas, seguro estaré en la lista", aseguró charlando con un diario deportivo desde USA.