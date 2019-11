Otro paso hacia la transición: Salvador recibe a la vicegobernadora electa Magario

El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, recibirá hoy en el Senado bonaerense a su sucesora en el cargo, Verónica Magario, para continuar con el proceso de transición de gestión que se inició ayer con la reunión entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el mandatario electo Axel Kicillof, en la Casa de Gobierno, en La Plata.



El encuentro se realizará a partir de las 13.30 en el Senado de la provincia de Buenos Aires, y ambos dialogarán para que el traspaso de mando "sea ordenado y prolijo".



"Ya estuvimos hablando telefónicamente y daremos los pasos necesarios para que todo el traspaso sea ordenado y prolijo, será un gusto recibirla y después veremos los pasos inmediatos", dijo hoy el titular del Senado, en declaraciones a radio Continental.



Por su lado Magario, quien confirmó que a partir del 10 de diciembre estará en La Plata durante la semana para hacer “lo que no pueda cubrir Axel” Kicillof, dijo en su cuenta de Twitter que “a partir de una transición ordenada, trabajaremos para comenzar a priorizar a nuestra gente y no a las empresas”.



En relación a la reunión que ayer mantuvo Vidal con Kicillof, Salvador dijo que fue muy cordial y se refirió al pedido que realizó el dirigente de Frente de Todos en relación a retrotraer en aumento tarifario.



"Es difícil, salvo que haya acuerdo entre las partes, porque esto viene regido por un contrato de 1997 entre gobierno y empresas, y la actualización correspondía al mes de agosto, y lo que se pudo acordar de acuerdo a la situación de la economía de ese momento, fue que el aumento se aplique en enero", dijo el también titular del Comité bonaerense de la UCR.



En esa línea, opinó que desde ese contrato es "imposible poder resolverlo", pero aclaró que desde lo político "habrá que ver desde el diálogo del gobernador entrante".



Por otro lado, el vicegobernador saliente indicó que para los últimos resultados de las elecciones generales "se trabajó muy intensamente" y que desde su espacio se ocuparon de "mostrar que son hechos no palabras".



"Hubo prioridades diferentes, hoy los vecinos de cada uno de los 135 municipios saben que hay una infraestructura que antes no existía", opinó y sostuvo que dejarán "una provincia con una infraestructura absolutamente superior a la que había hace cuatro años".



En relación a si fue el Conurbano el que determinó los resultados de las últimas elecciones en donde se impuso el peronismo por sobre Juntos por el Cambio, consideró que "la realidad allí está mas vinculada a los temas nacionales que lo provincial, y eso se dio".



Salvador puntualizó que "evidentemente primó la situación de gente que a veces tiene dificultades para llegar a fin de mes y es difícil que en ese punto pueda ver las obras y avances, pero son cosas que quedan para la gente y el objetivo de todos nosotros tiene que ser ese, hacer cosas que sean buenas para la gente".