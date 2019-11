Ocurrencias: Algunas herencias "peliagudas"

HERENCIA 1.-Avanza a paso firme la entrega de mando. Se espera que transcurra sin bastones mezquinados ni aguafiestas enojadas. Lo que va a ser complicado es poder mantener los buenos modales cuando den a conocer lo que quedó en la caja fuerte. Esos datos cambiantes siempre surgen de un prorrateo entre los números que fabrican los que se van y lo que interpretan los que llegan, que cuando se tuvieron que ir también dejaron monederos vacíos y pistas falsas. El resultado es siempre un inventario de pérdidas y rencores. El macrismo ha dicho que su gran error fue subestimar el verdadero tamaño del déficit y creer que con la buena onda y el optimismo de Marcos Peña, bastaba. Pero la realidad suele aparecer para desmentir a los políticos. Lo que se nota a simple vista es que en la alcancía hay más deudas que monedas, aunque de números falseados están hechos los balances de estos pagos. Es incierto lo que se debe y lo que se tiene. Nos dimos tal porrazo contra todos los índices económicos, que hoy necesitamos por igual a la Cruz Roja y al FMI. Nos creemos curados de espanto, aunque se descuenta la aparición de nuevos tropezones en tiempos de confusión y desoriente. “Nada es tan admirable en política como la mala memoria”, dijo John Kenneth Galbraith. Y de olvidos estará hecha la despedida de unos y la llegada de otros.

HERENCIA 2.- Epoca de balances y herencias. Maradona, en uno de sus unipersonales ante cámara, dijo que no dejará nada a sus deudos y que decidió donar todo lo que ha corrido y ganado. Salió con los tapones de punta a desmentir a su hija Gianinna. Ella cree que la salud de su padre peligra por la mala vida que le dan los que lo acompañan, lo gastan y no lo cuidan. Diego está peleando por plata y recuerdos contra su ex mujer y contra aquellas hijas que se creían únicas. Y ahora decidió cortar por lo sano para acabar de una buena vez con las especulaciones sobre ese legado cuantioso que Maradona fue atesorando gracias a todo lo que dejó como herencia sublime en las canchas del mundo. Se siente sano y cree que, para evitar el feroz tironeo sucesorio entre una parentela en expansión, lo mejor será regalar todo y que no quede nada para repartir. Odia que le mencionen la herencia. Le viene costando bastante administrar la que le dejó el Indio Ortiz y no quiere tener que formar el equipo de la despedida con sus hijos titulares y los otros, esos que tienen el pase libre y andan buscando que el ADN Fútbol Club les deje ubicarse en el banco. A veces es más difícil predecir el pasado que el futuro.

La Voyager 2 seguirá vagando 5.000 años más por las oficinas del cielo, cerca de los dioses

HERENCIA 3.- La Voyager 2 es la colosal herencia que el hombre le deja al más allá. El lunes escapó hacia otra región inexplorada esta nave espacial que estará allí, durante cinco mil millones de años, husmeando sigilosa en esos desiertos, lejos de toda finalidad, sin otra misión que la de continuar paseando por la Nada primordial y con el único propósito de mostrar que el hombre sigue mandando mensajes conciliadores al espacio, más allá de sus pasiones y sus desmanes. Su deambular dejara en el firmamento la herencia formidable de una maquina incansable que vagará entre las estrellas, patrullando esas distancias interminables y tratando de averiguar si la vida tiene otros escondites donde sigue latiendo. Partió hace 42 años desde Cabo Cañaveral. Hizo su trabajo, se jubiló y esta semana confirmaron su ingreso a una región ubicada fuera del Sistema Solar, en pleno espacio interestelar, allí donde los ojos de la Voyager 2 se cansarán de mirar tan lejos. Y seguirá flotando en ese inmenso vacío, escuchando los murmullos de un universo oscuro y secreto, vagando sin apuro entre las oficinas del cielo, a poca distancia de los dioses y de la fábrica de la vida. Bill Kurth, uno de los científicos que organizó su excursión, dijo que esta nave “probablemente dure más que la Tierra misma”. Así que el día que este planeta se vaya al vestuario para siempre, la Voyager 2, indiferente y viejita, mirará cómo se apaga su casa natal. Y sin apenarse, seguirá su infinita recorrida por los suburbios de Dios o de la Nada.

Cuando se van, los gobiernos dejan siempre un inventario de pérdidas y rencores