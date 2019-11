Tinelli dijo que le gustaría trabajar con Alberto Fernández

El conductor televisivo y vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, aseveró hoy que mantuvo charlas con el presidente electo, Alberto Fernández, "para trabajar en el área social de su gobierno", más precisamente, en "el Observatorio de Hambre y Pobreza del que se está hablando".

En declaraciones a la prensa, Tinelli confirmó que también se reunió con "quien va a ser el ministro del área", y sostuvo que tiene "muchas ganas: hay un proyecto a diez años y espero que se pueda concretar"; al tiempo que agregó: "Me gusta trabajar en acción social y hay algo que se está gestando".



El dirigente deportivo evitó pronunciarse respecto de la situación en Bolivia porque "hay mucho dolor en mucha gente", aunque dijo tener "una posición tomada" que "no" quiere "expresar"; de todos modos sí opinó que "la intervención militar en cualquier país es lamentable".



Tinelli habló también de la realidad deportiva de San Lorenzo y aseveró que "nadie hizo más por la vuelta a Boedo que nosotros: me duele que nos digan 'anti vuelta'", y por eso "hay que estar unidos".



En ese sentido, sostuvo que "hay que lograr la ley de rezonificación y después hacer el estadio, antes no se puede poner un solo ladrillo", porque "hay tiempos políticos”.