Millie Bobby Brown recordó, emocionada, su pasado de bullying en el colegio

Millie Bobby Brown acudió a la ONU como embajadora de UNICEF y dejó un potente mensaje en contra del bullying. “En el colegio, un grupo de estudiantes me hacía bullying. Recuerdo sentirme indefensa. Antes, el colegio era un lugar seguro. Después de aquello, me daba miedo ir. No sabía en quién podía confiar o a quien podía recurrir”, recordó, emocionada.