Se agudiza la crisis por las palomas y en el Normal 1 no habrá clases en toda la semana

En una drástica decisión, las autoridades del Normal 1 decidieron suspender las clases hasta el próximo viernes inclusive. Afecta a todos los niveles de enseñanza, y la comunidad educativa queda a la espera de respuestas de distintos organismos oficiales que permitan garantizar las condiciones de salubridad e higiene para desarrollar las actividades escolares y administrativas.

La decisión llega en una instancia clave para el cierre de notas para el nivel secundario y terciario, que tendrán que hacer malabares la próxima semana, en caso de que se puedan reabrir las puertas del centenario edificio. La escuela primaria también está afectada, pero el calendario es un poco más extenso (terminan el 13 de diciembre) y tienen la expectativa de que en diciembre puedan cerrar las evaluaciones del ciclo lectivo 2019.

Ayer fue otra jornada de intensas reuniones entre las autoridades de los distintos niveles de enseñanza del Normal 1, inspectores y funcionarios de la cartera educativa provincial.

La limpieza que se inició la semana pasada por parte del consejo escolar no dejó conformes a los integrantes de la comunidad educativa. “Siguen las palomas, siguen los nidos, continúa la mugre, y el peligro de contraer enfermedades crece”, dijo Alejandro, el padre de una alumna. Ayer constató con sus propios ojos lo preocupante que se plantea el panorama en relación a la seguridad e higiene en la escuela.

En una nota firmada por distintas autoridades del colegio de 51 entre 14 y 15, se asegura que “ante la falta de respuestas efectivas y urgentes que permitan a las autoridades garantizar las condiciones de higiene y salubridad, pese a los constantes reclamos a lo largo del tiempo y especialmente desde el 16 de septiembre pasado, con el informe de Zoonosis de la Municipalidad y el incumplimiento del acuerdo firmado por parte del consejo escolar en que se comprometía a proporcionar elementos de limpieza y finalizar las tareas comenzadas el viernes 22 de noviembre pasado, el director de la Unidad Académica, David Díaz, con el aval del consejo consultivo institucional, decide suspender las clases priorizando el bien supremo que es la salud e integridad física de los alumnos y alumnas”.

“Sin perjuicio de ello, cada uno de los niveles de enseñanza garantizará la continuidad pedagógica de los alumnos, planificación que será informada a las inspectoras areales y a las familias y alumnos”, agrega el documento.

Voceros del consejo escolar de La Plata indicaron que “con la limpieza sola no alcanza sino sacamos del lugar a las palomas. Eso es algo que no se puede solucionar en el corto plazo. La solución sería que Provincia administre los recursos. El consejo tiene un pequeño presupuesto para las contingencias de cada día, pero no para dar una solución a largo plazo”.

Tal como informó este diario en la edición de ayer, en el informe de Zoonosis recomiendan las siguientes premisas: desinfección; desinsectación; eliminación de la materia fecal; eliminación de nidos y en simultáneo realizar mejoras edilicias (tapar ventiluz, faltantes de vidrios, colocar barreras que impidan el nuevo ingreso de las aves).

Desde la cooperadora del colegio impulsan un proyecto para colocar redes en los patios y 80 ventanas del establecimiento. Juntan fondos y el consejo escolar pidió una partida especial para garantizar que se realice ese trabajo.

RESOLUCIÓN DE NOTAS

En este contexto, los docentes de los distintos niveles de enseñanzas deberán afrontar semanas de malabares para culminar el ciclo lectivo. La primaria tiene el cierre de año con cuadernillos; la secundaria termina el 6 de diciembre, y están buscando fechas para los exámenes y armar clases que permitan cerrar las notas; y en el terciario o instituto superior, también evalúan las fechas de exámenes -ya que las clases culminaron- y si no se puede realizar en la escuela, buscarán una sede alternativa, según informaron fuentes de la cartera educativa.

Distintos padres plantearon su bronca por la situación que atraviesa el colegio en el último tramo del año. Se quejaron por la “falta de limpieza diaria” y la “ausencia de respuestas de inspectores y funcionarios de la Provincia, de educación y salud que no actuaron a tiempo”, según sostuvo la madre de un alumno del nivel primario.