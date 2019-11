El Vaticano pidió perdón por los abusos en el Próvolo

El Vaticano pidió ayer por primera vez perdón este miércoles por los delitos sexuales cometidos por los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, del Instituto Próvolo de Mendoza, tras la condena a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, que recibieron ambos sacerdotes el último lunes.

A la vez negó que los curas hayan sido encubiertos por la Iglesia o que ésta se haya negado a colaborar con la Justicia, al tiempo que se destacó que en la actualidad sigue el juicio eclesiástico, que podría derivar con de los acusados del sacerdocio., a través de un comunicado firmado el obispo auxiliar de La Plata, nombrado comisario del Vaticano para el caso Próvolo.

En ese comunicado se agrega que “mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse”.

“El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor”, dice el comunicado.