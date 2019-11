Una docente está herida: se le cayó el techo dando clases

Ayer, una profesora secundaria de Florencio Varela estaba dando clases como cada día cuando, ante el estupor propio y el susto de sus alumnos, una parte del cielorraso se le cayó encima. Un capítulo más que demuestra el pésimo estado en que se encuentra la infraestructura de los colegios bonaerenses de gestión estatal.

Gremios docentes y otras organizaciones expresaron un “fuerte repudio a la desidia del Gobierno provincial”, y convocaron para hoy a un paro distrital en esa ciudad del Conurbano.

En tanto, la seccional bonaerense de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) llamó a una huelga provincial.

La docente de la Escuela Secundaria Nº 28 de Florencio Varela resultó herida, mientras que dos alumnos sufrieron “rasguños” por desprendimiento de parte del techo, reconocieron en la Dirección General de Educación bonaerense.

Si bien el hecho se conoció ayer, sucedió el martes al mediodía durante una clase de Artística.

“La profesora tuvo que ser trasladada al Hospital de Florencio Varela, donde recibió tres puntos de sutura en la cabeza”, comentaron en el establecimiento educativo.

En tanto, como se dijo, dos alumnos que se encontraban cerca de la docente sufrieron heridas leves.

“Personal de (la Dirección Provincial de) Infraestructura Escolar se encuentran inspeccionando la escuela para determinar las causas. Aunque se presume que una filtración de agua en el techo habría ido horadando el material del cielorraso, que finalmente se terminó cayendo”, dijo ayer el inspector jefe regional, Claudio Roselli.

“La escuela no está mal”, añadió, no obstante señaló que “el director había avisado del estado del techo al Consejo Escolar a principios de año y todavía no se había hecho nada”, puntualizó el funcionario.

El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, calificó como “gravísimo” el accidente que sufrió la profesora, y anunció un paro distrital para hoy.

“Este hecho es consecuencia directa de la desidia de las autoridades provinciales en materia de infraestructura escolar”, añadió.

“Lamentablemente, como venimos sosteniendo, si algo va a marcar a la gestión de María Eugenia Vidal es la desidia en infraestructura y el ajuste en materia educativa”, disparó, para comentar que a la docente “debieron darle tres puntos de sutura. Sufrió politraumatismos dando clases. Esto es inconcebible”, realzó.

“Cuando planteamos que tiene que haber un programa de escuelas seguras es porque nadie pude correr riesgo por ir al colegio”, recordó el dirigente, al recordar a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, víctimas mortales de una explosión en la Escuela Primaria Nº 49 de Moreno en 2018.