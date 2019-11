Estudiantes estrena su nuevo estadio de UNO recibiendo a Atlético Tucumán

Estudiantes vivirá hoy una histórica jornada cuando inaugure su nuevo estadio recibiendo a Atlético Tucumán, en un cotejo por la 15ta. fecha de la Superliga.

El partido se jugará desde las 17.35, en el estadio de 1 y 57, que mantuvo el nombre de Jorge Luis Hirschi, con capacidad para 30.000 espectadores, con el arbitraje de Diego Abal y dirigido por TNT Sports.

No será una fecha cualquiera ya que volverá oficialmente a su cancha después de 14 años, tres meses y dos días de ausencia.

Estudiantes sumaba cuatro triunfos seguidos sin goles en contra pero esa serie positiva culminó en la fecha pasada al caer 3-2 ante Colón en Santa Fe.

La derrota del último lunes le cortó esa racha y hoy el León buscará recuperarse. Un triunfo le permitirá seguir en zona de clasificación a copas internacionales y tomar un poco más de aire en la tabla de los promedios. Además, obviamente, sellaría su primera victoria en su casa nueva.

Hasta el momento tiene 22 puntos en el torneo de la Superliga, los mismos que Rosario Central y Vélez, y está en la octava colocación por diferencia de gol (+3). En los promedios, por su parte, le lleva 15 unidades de ventaja al último que está perdiendo la categoría, Patronato.

Si bien Gabriel Milito no confirmó oficialmente el equipo, todo parece indicar que hará una sola modificación con respecto al que jugó ante Colón: Nazareno Colombo por el suspendido Jonatan Schunke.

Por su parte, el "Decano" ahora suma siete fechas invicto con cinco triunfos y dos empates y con 23 puntos esta cercano de los punteros y en zona de Copa Sudamericana.

Zielinski debe realizar dos cambios con respecto de la última formación que igualó con San Lorenzo (2-2) por el suspendido volante central Cristian Erbes y por el lesionado delantero Leandro Díaz.

Por el ex mediocampista de Boca Juniors ingresará otro ex 'xeneize' Federico Bravo y por el ex delantero de Lanús lo hará otro ex 'granate', Lucas Melano.

FORMACIONES

Estudiantes: Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Nazareno Colombo, Juan Fuentes y Iván Erquiaga; Enzo Kalinski, Iván Gómez y Gastón Fernández; Castro, Mateo Retegui y Edwar López. DT: Gabriel Milito.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Federico Bravo, Ariel Rojas y Gonzalo Castellani; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski

Cancha: Estudiantes.

Arbitro: Diego Abal.

Horario: 17.35

Televisa: TNT Sports