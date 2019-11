El Lobo sacó pecho en la adversidad y se trajo un punto

Quedará por siempre la gran duda, de saber qué hubiese pasado si el árbitro Espinoza no destrozaba el partido. Si Gimnasia que ganaba 1 a 0 en un partido normal, las cosas hubiesen seguido por esos carriles, tal vez los tres puntos se hubiesen venido al Bosque. O tal vez no. Pero ante semejante actuación mamarrachesca del árbitro, es imposible no pensar que Banfield hubiese tenido que buscar el empate por otro lado, y no recibirlo gracias a un penal inventado.

Los mens sana sacaron pecho en un reducto difícil, ante un rival de los complicados y por lo menos lograron traerse un punto que servirá mucho si le gana a los santiagueños.

Con todas sus dudas a cuestas Gimnasia fue a Banfield, buscando seguir con su racha positiva jugando fuera del Bosque. Y lo hizo con Diego Maradona metiendo mano en el equipo después de la derrota ante Arsenal donde dejó mucho que desear en cuanto al juego. La más notable, estuvo en el arco con el debut del misionero Nelson Insfrán, y a su figura fueron todos los ojos. Pero todo se interrumpió de repente. El árbitro Fernando Espinoza rompió el partido. Sí, a los 29 minutos del primer tiempo lo hizo trizas. Por un lado, lo planificado por el cuerpo técnico albiazul debió modificarse al quedar con uno menos; y lo soñado por Insfrán desde inferiores de su esperado debut en Primera División, el Juez se lo arrebató por que sí. Por que se le antojó. Por que es un mal árbitro. Por que lo peor que puede hacer un árbitro, es cobrar algo que no existió.

Espinoza, no por mala fe sino por mal árbitro, arruinó un partido que el Lobo venía trabajando muy bien. Por que más allá de ese susto por el gol de Banfield anulado a los 5 minutos por una finita posición adelantada de Arias tras una muy buena jugada del moreno Lenis, los dirigidos de Diego fueron con decisión hacia el arco del colombiano Arboleda.

Con centros cruzados y algún remate desde lejos, los hinchas locales se ponían nerviosos. Matías García encaraba por izquierda y se imponía. Y en uno de esos ataques llegó un centro de Horacio Tijanovich, Nicolás Contín que pateó al arco, el rebote en un defensor del Taladro dejó la pelota en el aire y con una tremenda pirueta, mezcla tijera y chilena, el violento derechazo del Perla Ramírez entró al arco de Arboleda que nada pudo hacer. Fue el 1-0 para alegría de Maradona.

Es verdad que no había pasado mucho, pero los platenses se mostraban firmes. Mientras tanto, el pibe Nelson Insfrán venía cumpliendo correctamente. Ya a los 30 segundos de juego Manuel Guanini le tocó una pelota hacia atrás exigida y el golero resolvió con firmeza, como minutos después saliendo a controlar hasta la puerta del área. Sobre los 14 minutos recibió una aceleradísima tarjeta amarilla de parte del árbitro, ya que no había hecho demasiado tiempo. Y esto tendría su consecuencia.

Gimnasia parecía tener todo controlado. Banfield buscaba pero sin profundidad, hasta que el árbitro arruinó todo. Minuto 29, pelotazo para Lenis en la puerta del área, salió (tarde) Insfrán a achicar, y el delantero banfileño que se dejó caer. Espinoza “compró” y cobró un penal que no existió, por que ni siquiera el arquero mens sana lo tocó. El Juez le mostró la segunda amarilla y lo expulsó. Ahí se rompió el partido. Gimnasia se llenó de impotencia por que Insfrán sin haber hecho nada, se iba expulsado. Gimnasia quedaba con uno menos por que ingresó Alexis Martín Arias y Maradona sacó a Paradela. Jesús Dátolo cambió por gol, a la derecha del arquero que se jugó al otro lado.

Los últimos 15 minutos de la etapa inicial Gimnasia jugó nervioso. Con bronca, sin poder creer lo que le estaba pasando. El Lobo no perdió el orden, pero ya no fue lo mismo con uno menos. El local tampoco exigió demasiado y por eso se fueron al descanso empatando 1-1.

En el complemento las cosas siguieron en el mismo sentido. Contín aguantaba arriba, García buscó hacerse de la pelota y armar juego. Tijanovich con su entrega. ¿El árbitro? Siguió cobrando cualquier cosa, ahora todo para Gimnasia.

Martín Arias le ahogó el grito a Renato Civelli tras un cabezazo. La pelota parada era una buena oportunidad para arrimar peligro. Y sobre los 12 minutos, desde el botín izquierdo de Caco García casi llegó el segundo. Tiro libre en la puerta del área, Arboleda que voló contra su ángulo derecho, y tras el manotazo del arquero, la pelota pegó en el poste derecho.

Gimnasia no se replegó, y le siguió jugando de igual a igual, a pesar de estar con un hombre menos. Seguros los cuatro del fondo, y Martín Arias se mostró seguro también, con la decisión y firmeza que no había tenido con Arsenal. Ayala aguantó solo en el medio y Ramírez probó desde lejos. Espinoza siguió dirigiendo mal y no vio la mano de un jugador de Banfield, que era penal para los albiazules. Tampoco un claro penal de Maxi Caire sobre Urzi.

Comenzaron a llegar los cambios en ambos lados. En el Lobo entró Alemán para tener la pelota y luego Mussis para marcar en los últimos minutos. El juego se fue poniendo tenso y fuerte, ante el desconcierto del árbitro. Bertolo entró y se hizo cargo de la pelota en el local, pero una y otra vez chocaba contra la defensa mens sana.

El Gordo Mussis se hizo patrón en la mitad de la cancha y el uruguayo Alemán aguantó bien la pelota arriba buscando avanzar en el campo de juego.

A pesar de estar con uno menos, con sus armas, Gimnasia no se resignó a buscar la victoria hasta el final, mientras el Taladro no tuvo ideas para romper el cerrojo defensivo mens sana.

Fue una prueba para Gimnasia, que la aprobó por que el rival venía entonado. Con uno menos supo pararse bien, no jugó a defenderse y eso es para destacar. Tal vez, de este empate, saque algún aprendizaje. El equipo no se achicó, mostró carácter y como grupo eso sirve. Sumó. Ahora, para que este punto tenga otro sabor, deberá ganarle a Central Córdoba (SE) en el Bosque. Y jugando con la determinación que lo hizo ayer, seguramente podrá irse a las vacaciones festejando ante su gente, algo que se le viene negando en la actual Superliga.