Subasta beatle Pondrán a la venta un par de lentes de sol de Lennon y una multa de Starr

Los lentes de sol redondos de John Lennon y una multa dirigida a Ringo Starr, conservadas por un ex chofer de los Beatles, saldrán a subasta la semana próxima en la página web de Sotheby’s.

Este ex chofer, Alan Herring, explicó que había decidido deshacerse de esos bienes y quedarse únicamente con los “recuerdos”.

Herring, que trabajaba para Ringo Starr y George Harrison, dos de los cuatro miembros del célebre grupo de pop británico, conservó la multa por un monto de 2 libras emitida el 25 de abril de 1969 frente a Apple Records, la discográfica fundada por los Beatles.

Ese papel arrugado y de color marrón tiene un valor estimado de 1.500 libras (1.760 euros).

Los anteojos de sol que John Lennon se dejó en el asiento de atrás del Mercedes de Ringo Starr en 1968 también están en venta.

Esas gafas de sol “verdaderamente forman parte de la imagen de John Lennon desde mediados de los 1960 hasta su muerte”, declaró Gabriel Heaton, especialista en libros y manuscritos en Sotheby’s, a la agencia de prensa PA.

“Él cambió de estilo muchas veces pero la única constante son las gafas de sol, si uno quiere hacer una caricatura de John Lennon, es el pelo largo y las gafas de sol”, dijo Heaton.

Herring fue el chófer de Ringo Starr y de George Harrison a finales de los años 60. Contó que había recogido a los dos Beatles y a Lennon y que “llevó a los chicos a la oficina”.

“Cuando John salió del coche, me di cuenta de que se había dejado sus gafas de sol en el asiento trasero y que un cristal y una patilla se habían soltado”.

“Le pregunté a John si quería que las reparara. Me dijo: no te preocupes, ¡es solo por el estilo!”, contó el ex conductor. “Nunca las reparé, simplemente las guarde tal y como estaban, tal y como John las había dejado”, añadió.

Al explicar porqué decidió vender esos objetos, Herring indicó que “los recuerdos que tengo de ese periodo tan especial de mi vida con los Beatles son mucho más importantes para mí que los objetos que guardo y que están asociados a él”.