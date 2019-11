Las radios que escucha Alberto

El viaje a México del electo presidente, Alberto Fernández no tuvo el ritmo acelerado de la campaña electoral, y le sirvió a los periodistas que cubrieron su visita al DF para conversar con él sobre temas que están fuera de la agenda política. En una de las charlas, le preguntaron a Fernández que radios escuchaba a la mañana. Y reveló que, cuando no era candidato, le gustaba escuchar - entre otras- Radio con Vos, sobre todo los programas del platense Ernesto Tenembaum y el de Reynaldo Sietecase. Pero que también sintonizaba Futurock, especialmente “El Hecho Maldito”, del periodista Juan Agosto y que dio varias conferencias en la Facultad de Periodismo de UNLP. ¿Y ahora, qué escucha? Insistieron. Alberto respondió que ahora no tiene tiempo de escuchar radio.