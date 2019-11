Massistas piden pista en el Ejecutivo, precios descuidados, colchones y las almohadas en la playa

Diputados massistas piden pista en el Ejecutivo

La tropa de legisladores provinciales del massismo 2020 está en pleno proceso de reordenamiento. Mientras definen si formarán parte de un mismo bloque con el kirchnerismo y los intendentes, o se cortarán solos, algunos de ellos están mirando otros destinos. Una, como ya contó esta columna, es la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini. Hay otros massistas que están "pidiendo pista" para irse de la Legislatura. Son los diputados Jorge D'Onofrio y Lisandro Bonelli. Ambos aspiran a ocupar algún cargo en la próxima gestión bonaerense y no lo ocultan ni a propios ni a extraños en los pasillos de la Cámara baja.

Precios descuidados

La inflación de octubre viene en modo recargada, según estiman las principales consultoras que hacen mediciones de este indicador. Trascendió que el Gobierno detectó que la canasta de alimentos de Precios Cuidados subió 7,7 por ciento en octubre, por lo que esperan que el índice de precios al consumidor no baje del 4 por ciento. ¿Subirán más los alimentos?

Una pelea que no les hace gracia

Crece la preocupación en el sector autopartista bonaerense, una industria que está golpeada por la crisis y que siempre depende mucho de lo que haga Brasil. Temen que las bravuconadas del presidente Jair Bolsonaro contra el electo Alberto Fernández escalen en el plano comercial. Al ser la industria automotriz y autopartista muy dependiente de lo que haga (y compre) Brasil, un enfriamiento en la relación comercial perjudicaría a este sector, que ya viene muy castigado por la crisis en la industrial nacional.

El misterio de los colchones y las almohadas en la playa



En la zona de la playa Palo Blanco, en Berisso, aparecieron tiradas en las últimas horas alrededor de una decena de colchones y almohadas sin uso y en algún caso hasta con los envoltorios de fábrica. La reacción de los vecinos que hicieron el hallazgo no tardó y rápidamente el rumor indicaba que esos elementos habían sido "descartados" desde el área de Acción Social de la comuna. También rápidamente desde ese organismo negaron que los colchones y las almohadas encontradas en Palo Blanco hayan salido de sus depósitos con lo que crece el misterio sobre el origen de esos elementos. En los corrillos de la política berissense relacionaron el hallazgo con otro ocurrido hace meses en el camino que une Villa Elisa con Punta Lara donde aparecieron tiradas cajas de leche en polvo y latas de alimentos no perecederos. Por entonces se dio la misma discusión pero el misterio no se develó.