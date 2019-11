Alberto F. aseguró que invitará a Lula a la asunción presidencial del 10 de diciembre

El ex presidente lula da silva es saludado por simpatizantes al salir de la prisión, en Curitiba / Télam

Alberto Fernández invitará a Lula da Silva a la ceremonia de asunción de su presidencia el 10 de diciembre, según confirmaron fuentes del equipo del presidente electo.

Tras conocerse la noticia de la liberación del ex mandatario brasileño, Fernández llamó por teléfono a Celso Amorim, ex canciller del jefe del Partido de los Trabajadores, quien llegó ayer a la Argentina para participar del encuentro del Grupo de Puebla, que reúne a ex presidentes de centroizquierda de iberoamérica.

Fernández le transmitió a Amorim su “alegría por ver a Lula libre” y acordaron verse hoy en el encuentro del Grupo de Puebla, donde el electo presidente tiene previsto dar un discurso.

Amorim ya había mencionado la posibilidad del viaje a la Argentina. Y en Brasil lo comentó un legislador del PT.

“Lula con seguridad quiere estar en Buenos Aires el 10 de diciembre para estar al lado de Alberto y de Cristina Fernández de Kirchner”, dijo el diputado Pablo Pimenta, del Partido de los Trabajadores desde la la ciudad de Curitiba acompañando la salida en libertad del líder del ex presidente brasileño.

Lula fue visitado el 4 de julio último por Fernández, acompañado por el ex canciller Celso Amorim, en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en el estado sureño de Paraná.

El diputado Pimenta dijo que no cree que Lula tenga problemas para viajar al exterior pese a la condena que cumple por 8 años y 10 meses de prisión por corrupción en la Operación Lava Jato.

Lula dejó la prisión ayer luego que el jueves la Corte Suprema decidió que todos los presos sin sentencia firme deben esperar la resolución en libertad. Lo primero que hizo el ex mandatario fue brindar un discurso para agradecer a la militancia por haber acampado durante 19 meses frente a su celda de la sede de la Policía Federal en Curitiba, en el sureño estado de Paraná.

Cristina Kirchner -de viaje en Cuba- también celebró desde su cuenta de Twitter la liberación del brasileño.