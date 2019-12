Vidal a la UCR: “El 40% nos exige la unidad”

La gobernadora María Eugenia Vidal encabezó ayer en La Plata un acto con jóvenes del radicalismo ante quienes insistió con la continuidad de Juntos por el Cambio. “Ese cuarenta por ciento que nos eligió y que fue a las plazas con su bandera argentina a defender esos valores en que creemos, nos está mirando, y exige un compromiso que se llama unidad”, aseguró.

Y al abundar en ese concepto afirmó que “la fragmentación o la división”, sería funcional al peronismo.

“Debemos reconocer que perdimos la elección pero un dirigente político no es infalible, seguramente tenemos muchas cosas por mejorar, pero no nos podemos dar el lujo de no aprender como espacio político”.

Vidal realizó estas declaraciones al asistir a la apertura del tradicional campamento de la Juventud Radical de la Provincia a quienes convocó a ser parte de “algo nuevo que comienza”.

Al hacer un balance del protagonismo en el futuro y el rol de Juntos por el Cambio, la mandataria bonaerense aseguró que en la coyuntura de ocupar un rol opositor en los próximos cuatro años “los jóvenes también deben ser parte del aprendizaje”.

“Tenemos muchos desafíos, esto puede verse como una etapa que termina, pero esto es algo nuevo que comienza”, aseguró.

Por su parte, intendente Julio Garro, anfitrión del X Campamento de la Juventud Radical en Lucha que se hizo en el Parque Ecológico de la ciudad de La Plata, aseguró: “Tenemos la responsabilidad de ser la principal oposición nacional y provincial”.

Acompañado por Vidal y el vicegobernador Daniel Salvador, Garro remarcó ante los presentes que “nuestro proyecto de país no se agota con la salida al frente de la administración nacional, solo terminó el primer capítulo de un libro que todavía se está escribiendo, un libro que vamos a seguir escribiendo todos juntos”.

“El primer capítulo terminó con algunos errores, está claro, pero también con muchos aciertos y ahora nos toca defender lo hecho, que es mucho y debemos hacerlo con una mirada crítica”, destacó el jefe comunal.