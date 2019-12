Se metió en el ex Zoo platense y filmó a los animales en medio de la sofocante ola de calor

Una cadena de tuits se está haciendo viral y en él una usuaria muestra su preocupación frente al estado en que se encuentran los animales alojados en el bioparque platense en medio de la sofocante ola de calor que azota a nuestra región. Según los mensajes publicados acompañados por filmaciones, logró entrar al ex zoo platense y allí comprobó que distintas especies sufren por las altas temperaturas.

"Hoy 09/12 entré personalmente al zoológico de La Plata. Estoy sorprendida. 21 especies contadas y no vimos ni la mitad del zoo", comenzó diciendo la persona identificada con la cuenta @sofidebona. Y agregó: "Miren cómo piden por agua. Vamos a estar juntando firmas esto no se va a quedar así, no van a morir ahí como Pelusa, continúen el hilo por favor".

En otro tuit cuenta que "Luna la yaguareté sigue encerrada, completamente sola, con sed y saboreándose al vernos. Su mirada lo dice todo gente". También tomó imágenes del hipopótamo y junto al video escribió: "Nos acercamos y nos pedía comida. Está en un lugar diminuto para su tamaño súper deprimido. Hay que hacer algo ya!!!".

La Municipalidad de La Plata, en tanto, expresó en un informe sobre el estado del Bioparque que "los animales cuentan con agua en forma permanente y los cuidadores se ocupan de garantizar que los bebederos estén siempre cargados".

Y destacó que "en épocas de altas temperaturas se mantienen especiales recaudos en la observación, a fin de garantizar que se mantengan hidratados y evitar los golpes de calor y, en el mismo sentido, el predio cuenta con regadores en el área de cría de las aves".