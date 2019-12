El mapa de los cortes de luz en La Plata: no aflojan las quejas de los usuarios

La ola de calor por fin dio hoy una tregua en la región del Gran La Plata, pero no así los cortes de luz, que desde hace varios días vienen teniendo a maltraer a vecinos de distintos barrios y este jueves no era la excepción.

Desde 174 y 518, Melchor Romero, Silvina González contó que está atravesando por una situación dramática a raíz de un corte de energía eléctrica que perduraba desde hace más de 14 horas. "No puede ser, dos soplidos de viento y ya se corta la luz. Ayer a la mañana ya estuvimos con cuatro horas sin servicio", relató.

La usuaria manifestó su disgusto porque "estoy bajo el cuidado de mi padre, de 87 años". "Evidentemente a Edelap no le importa nada, porque hice reclamos y hasta ahora no solucionaron el apagón", expresó.

En tanto, en 643 y 14 dieron cuenta de una caída del servicio eléctrico originada anoche y que se prolongaba en el transcurso de esta mañana. Adriana Moreno, vecina afectada, comentó que "llamé a Edelap pero responde la máquina, que informa que detectaron el problema pero no cuándo lo van a solucionar".

LEA TAMBIÉN Con la Ciudad hecha un infierno, llovieron reclamos vecinales por falta de luz y agua

Otro punto alcanzado por la falta de electricidad era 71 entre 124 y 125, en Berisso. "También en este caso desde horas de la noche", dijo María Alejandra Bianchi, una usuaria damnificada". "Esto es un 'alumbrate como puedas'", ironizó la mujer.

Uno de los puntos más afectados por las interrupciones del servicio de electricidad era Barrio Norte, según denunciaron vecinos.

Por caso, Mónica, de 11 y 34, aseguró que el suministro eléctrico cesó alrededor de las 6.45 y se mostró indignada por una seguidilla de cortes registrada en los últimos días.

"Ya me sé de memoria el número de NIS de las veces que lo tuve que mirar para hacer el reclamo, pero igual no lo pude hacer porque no atiende nadie", dijo.

A su vez, desde 35 entre 9 y 10 un usuario que se identificó como Martín afirmó que hoy temprano "se escuchó una explosión y se cortó la luz". "Calculo que el problema abarca a una zona grande", añadió. También se comunicaron usuarios de 7 y 33, 8 y 36, 10 y 36, y 10 y 39.

En este marco, se informó que el tránsito en Barrio Norte era un caos ya que por la falta de energía no funcionaban los semáforos.

Por su parte, Edelap comunicó que "respecto de 174 y 518, existe una salida de servicio en la red domiciliaria, personal se acercará a resolverlo". En cuanto a las quejas desde 643 y 14 y 71 entre 124 y 125, la compañía aseguró que "el servicio funciona con normalidad".

En el sector de Barrio Norte, la distribuidora informó que "hay una salida de servicio zonal y ya hay cuadrillas trabajando en restituir el suministro eléctrico lo antes posible".