La falta de baños, un motivo recurrente de penurias en bancos y en la vía pública

Las más básicas necesidades fisiológicas no pueden resolverse si se está en la calle, haciendo un trámite o, incluso, adquiriendo algún producto. La Ciudad carece de baños públicos, en los bancos es un servicio que por lo general se les niega a los usuarios y los bares y espacios gastronómicos suelen aclarar con carteles bien a la vista que la prestación es “de uso exclusivo para los clientes”.

“Soy cliente del Banco Nación sucursal 2170, desde hace casi 20 ó más años. Ocurre que ante la gran asistencia de gente, muchas de ellas de más de 70 u 80 y tantos años de edad, dicho Banco, no ofrece el servicio de baños público desde larga data”, comenzó relatando Mauricio Quiroga y siguió: “Estando en el recinto de las cajas, había un charco de líquido de origen indeterminado, a lo que el empleado de seguridad dijo en voz alta, textuales palabras, en forma descortés y despectiva: `Aquí alguien orinó o se ha orinado´, y entonces me vi en la obligación de ciudadano y cliente a contestar en voz alta sin faltar el respeto, como mi profesión y ocupación de docente retirado, me compete, `en un lugar público donde hay personas ancianas, madres con bebés de pecho y gente con discapacidades y no se habilitan baños a tales necesidades´”. La escena culminó cuando el efectivo dijo que tener baños al público “estaba prohibido”.

La ausencia de baños ocurre con mucha frecuencia, justamente, en las entidades bancarias, tanto que se trata de una queja que se reitera a menudo entre los clientes y los usuarios como los jubilados y pensionados, que se presentan en dichas sedes para cobrar sus haberes. Es peor la situación cuando, en los primeros días del mes, se arman largas colas, la espera se prolonga y puede surgir la necesidad de ir al baño.

Un vecino protestó semanas atrás por todo el tiempo en que él y otros jubilados tuvieron que estar de pie sin contar con el servicio de sanitarios en una sucursal de City Bell. Varias personas, según dijo en esa oportunidad, se descompusieron por el hecho de tener que estar tanto paradas. El hombre pedía que se dispusiera en ese lugar de baños y que se tuviera una “actitud más humanitaria” con la atención al cliente.

Los intentos por reactivar los baños públicos (un servicio con el que cuentan varias ciudades del mundo) han sido en vano en La Plata: algunos están clausurados o tan a la miseria que no se pueden usar. Ese déficit desde el punto de vista urbano parece un contrasentido para una ciudad capital de provincia que aspira a atraer turistas. Un ejemplo se encuentra en los gabinetes de plaza San Martín, donde se reestrenaron en 2010 pero no obstante eso el proyecto de su reactivación no duró mucho.

Los usos restringidos

En la Provincia hay un proyecto legislativo con el que se busca terminar con la restricción que imponen los bares, restaurantes y estaciones de servicio que no dejan ingresar a los baños a las personas que no son clientes del lugar.

La iniciativa que se presentó tiempo atrás en la Legislatura bonaerense propone aplicar sanciones económicas para los locales que no permitan el ingreso del público en general a los sanitarios, en todo el territorio provincial.

Además, prohíbe la instalación de dispositivos electrónicos, o de cualquier otro sistema que impida el libre acceso a los baños, una política que llevan a cabo algunos comercios volcados al expendio de combustible.

En ese sentido, la ciudad de Buenos Aires está un poco más adelantada respecto al tema. La ordenanza N°46.798, de 1993, determina que los bares, restaurantes, estaciones de servicio y otros establecimientos de acceso público deben permitir a cualquier persona el uso de los sanitarios. Pero ocurre que, sin embargo, que muchos limitan el servicio a sus clientes.