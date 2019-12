Bronca vecinal por reiterados cortes de tránsito en 60 entre 10 y 11

Vecinos y comerciantes de avenida 60 entre 10 y 11, se quejaron hoy por los trastornos que les causan los periódicos cortes que realizan los miembros del Centro Cultural Olga Vázquez. “Es como si fueran los dueños del barrio, cuando se les ocurre ponen unos palos, unas cintas y cortan la avenida, no tenemos derecho ni de entrar ni salir de nuestras casas”, comentó un vecino.



Según se explicó, los cortes de calle se incrementaron en noviembre y hubo semanas que se hicieron por varias horas cada día.



“Antes eventualmente se hacía un festival y se cortaba la calle, pero en el mes de noviembre casi todos los días hubo corte de calle”, agregó un comerciante que denunció un fuerte perjuicio económico a raíz de esa medida del centro cultural.



Lo que más indignó a la gente de la cuadra es que el vallado de una avenida tan importante como la 60 se hiciera en oportunidades por un par de personas y que ninguna autoridad atendiera los reclamos de los vecinos que efectivamente quedaban aislados.



“Se pueden entender las actividades solidarias, los reclamos, hasta las cuestiones internas que ahora parecen dividir a la gente de ese centro, lo que es inentendible es que corten la calle a su antojo y nadie haga nada”, apuntó una vecina.



Cabe destacarse que en esa cuadra hay varios comercios, como por ejemplo, un supermercado, un negocio de aberturas, una librería, una juguetería y una tienda.



Se indicó que los días de corte, el desvío de tránsito redujo el flujo de potenciales clientes que podrían hacer compras en ese tramo de la avenida. Incluso se destacó que las personas que se manejan a pie se desvían cuando ven las veredas, la rambla y la avenida ocupadas.



“Las ventas bajan cuando hay corte de calle, en eso parece que no piensan los manifestantes, ellos cruzan una cinta y listo. La policía viene, pero los saluda y se va”, sostuvo un hombre de la cuadra.



Se indicó que los cortes de calle se producen por lo general los jueves, viernes, sábados y domingos.



“Un sábado salí a llevar a mi hijo a un cumpleaños y no estaba cortado, pero cuando regresé ya no pude pasar”, afirmó un vecino.



En tanto este martes se observó numerosa gente en la vereda del centro cultural y también en la rambla, pero no hubo interrupción de tránsito.



EL DIA consultó a un integrante del centro cultural sobre la medida que tanto malestar causa entre vecinos y comerciantes, y no confirmó si los cortes continuarían.