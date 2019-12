Nuevos hábitos: 6 de cada 10 argentinos dicen cuidarse más que en otros años

una alimentación saludable y una rutina de ejercicios que no sea esporádica sino una norma, “Son los pilares fundamentales” / freepik

Dietas, la rutina fastidiosa pero necesaria de salir a correr tres veces a la semana o la decisión jurada y juramentada de no volver a agarrar un pucho nunca más. Sea de uno u otro modo, o de todos los modos a la vez, lo cierto es que cada vez son más los que buscan incorporar hábitos saludables a sus vidas. Así, al menos, lo demuestra el último trabajo de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), según el cual 6 de cada 10 argentinos asegura cuidarse más que en años anteriores.

En épocas donde el verano asoma en el horizonte y proliferan las llamadas “dietas milagrosas” por la web, resulta tan importante que, más allá de lo estético, exista una conciencia mayor sobre la importancia de incluir en nuestras vidas una alimentación saludable y, por supuesto, una rutina de ejercicios que no sea esporádica sino una norma.

“Son los pilares fundamentales”, asegura la nutricionista Mara Delfina Olivera, para quien en este último tiempo se observa un fenómeno interesante: “Vemos que las personas que pasaron los 30 y los adultos mayores tienen una mayor conciencia de su cuerpo, algo que no ocurría en generaciones anteriores. Como contrapartida, observamos que el sedentarismo y la obesidad infantil no sólo crece en el país sino que se cobra víctimas cada vez más jóvenes”.

Según la investigación de la UAI, más del 43% de los argentinos considera que goza de muy buena salud, mientras que poco más del 15% cree está en el polo opuesto, con un estado muy malo. A la hora de contestar sobre cuál fue el hábito que elige para darle prioridad a esto, el 46,2% dijo que optó por “comer más saludable”. El 10,9% se volcó a la actividad física, mientras que el 23,2% dijo practicar ambos. El 16,9% de los encuestados aún no realiza ninguna de estas dos.

Casi el 67% de los encuestados dijo que hizo dieta en algún momento de su vida (al 47,8% le dio resultado y al 18,9% no). En tanto, el 33,3% nunca practicó prohibición alimenticia alguna. Entre las comidas poco saludables, las primeras descartadas fueron la comida chatarra y fritura (31,2%), seguida por las harinas (pizza, pasta, pan) con el 22,5% de las respuestas y los azúcares (gaseosas, postres y golosinas) el 16,2%.

El 78% dijo que sí se permite “gustitos”, siendo una vez por semana (43,7%) la respuesta que más peso obtuvo. Solamente el 8% no se da permitidos en las comidas, mientras que el 13% no supo responder por sí o por no.

En lo que respecta a la parte de la actividad física, el 30,8% dijo hacer una vez por semana, mientras que el 23,2% no hace nada de ejercicio. Caminar (45,8%) fue la opción más elegida. La siguieron el gimnasio (fitness, zumba, yoga, pilates, etc.) con 14,2%, correr (12,4%) y bicicleta (10,5%).

Por último, los encuestados contestaron sobre hábitos poco saludables como el sedentarismo (38,3% dijo que lo sufre), no dormir lo suficiente (47,4%), tomar alcohol (30,7%), fumar (22,8%) y no tomar suficiente agua (48,5%).

“La gente se cuida más que en épocas anteriores y eso se nota con el simple detalle de ir a un restaurante o un bar y no ver a nadie fumando”, dice Olivera, aunque aclara que, si bien es cierto que algunas costumbres nocivas para la salud fueron perdiendo fuerza en los últimos años, también lo es que las nuevas tecnologías potenciaron ciertos hábitos sedentarios en las generaciones más jóvenes que se deberían corregir”.