Pasan a retiro a 24 profesores de Medicina y denuncian “persecución política”

Precedida por denuncias de “persecución política” y “vaciamiento de cátedras”, la última sesión del año del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cerró con una fuerte polémica. ¿El motivo? El cese en sus funciones de 24 docentes de esa unidad académica, medida que, como interpretó la mayoría opositora por el claustro de profesores, obedecería “estrictamente a motivos políticos”. Ante la consulta de este diario, las autoridades de Medicina prefirieron el silencio.

Entre los profesionales pasados a retiro (ver nómina aparte), se destacan el exdecano, Dr. Jorge Martínez, y su esposa, la Dra. María Elvira Rodríguez. A ellos, como al resto, se les aplicó la ordenanza 174/86 y el artículo 137 del estatuto de la UNLP, que establece que “el Consejo Directivo o el Consejo Superior [...] deberá ordenar el cese de todo docente, al 1º de abril siguiente a la fecha en que cumpliera 65 años de edad, o prorrogar el momento de dicho cese, por períodos de hasta dos años”.

No obsante, los profesores hicieron hincapié en otra normativa: la ley 26.508 sobre el personal docente universitario, que en su artículo 1º inciso 2 dispone que “ante la intimación del empleador, cualquiera fuere, los docentes universitarios podrán optar por permanecer en la actividad laboral durante cinco años más después de los 65”.

“La mayoría de los profesionales a los que se les da el cese no cumplen los 70 años, como dice la ley nacional”, puntualizó en diálogo con EL DIA la consejera docente Marisa Cobos, que sumó otra advertencia: “Muchos de ellos simpatizan o fueron autoridades de la gestión anterior” de la Facultad.

“Está clarísimo que esto es una persecución política y que la medida es injusta, porque ningún estatuto puede estar por encima de la Ley”, opinó uno de los docentes que deberá dejar su cargo el 1º de abril de 2020, pese a que, tal como aseguró, había solicitado la prórroga por dos años.

Consultado al respecto, el Secretario de Asuntos Jurídicos y Legales de la UNLP, Julio Mazzotta, consideró que “la ley no está por encima del estatuto, ya que en ningún momento derogó ningún artículo de la normativa universitaria”. Agregó a su vez que la legislación nacional “no modifica la jubilación ordinaria, que establece los 65 años con posibilidad de prorrogarlo hasta los 70. Ese derecho no es automático, la Universidad no está obligada a aplicarlo si el profesor no lo solicita. Hay que analizar cada caso”.

Para Cobos, la pregunta es “¿por qué se los cesa? ¿Por qué, si hay un montón de profesores que están en la misma situación etaria y sin embargo continúan? No hay una justificación y no hacen nada por disimular la evidente persecución”.

“Un golpe muy bajo”

Al Dr. Eduardo Mansilla, profesor titular de la Cátedra “A” de Medicina Interna, reconocido profesional de larga trayectoria y pionero en el mundo de la Medicina Regenerativa -especialmente en el uso de células madre-, la noticia de su baja lo sorprendió pocas horas antes de la realización del Consejo: “Es una mala noticia, me duele en lo más íntimo.Sobre todo por que me enteré en el mismo día en que se trataba esto, por un llamado del jefe de departamento del área Clínica. No me parece ético, me parece más bien un golpe muy bajo y una falta de respeto para alguien que durante 40 años ha servido a la Facultad. Siento que todo lo que enseñamos durante años se derrumba en cinco minutos”.

Mansilla, quien al igual que Cobos observó la decisión como “viciada de intencionalidad política”, agregó una paradoja: “Mientras se permite el ingreso irrestricto a 4.000 estudiantes por año, cátedras como la mía tienen sólo 20 docentes rentados, contra 40 que trabajan ad honorem. En esas condiciones damos clases en la Facultd y nos retribuyen con este tipo de zancadillas”.

“Vaciamiento académico”

También era hondo el malestar para el Dr. Jorge Luis Castillo, profesor adjunto de la cátedra de Deontología Médica y Medicina Legal, actualmente a cargo de la misma por licencia de su titular. A él, luego de 20 años de docencia en la unidad académica de 60 y 120, también le llegó el retiro: “Soy uno de los profesores que va a eliminar la oposición política”, admitió ayer, sin eufemismos, a la vez que alertó que “nuestra cátedra quedará acéfala, la descabezaron literalmente, porque no habrá adjunto ni titular hasta nuevo aviso”.

Castillo, lo sintió como “una puñalada por la espalda” con la que “se pretende vaciar académicamente a la Facultad en pos de un interés político. Mis ayudantes de cátedra están conmocionados, porque se corre a gente con muchos años de experiencia en la investigación, profesionales de gran prestigio a los que se echa como si nada”.

Al igual que Mansilla, el también especialista en Psiquiatría y Psicología Médica recién se enteró de la medida ayer, cuando uno de sus colaboradores le acercó el orden del día de la sesión: “Ninguna autoridad se acercó para notificarme las causales de la decisión”.

Este diario, como se indicó, preguntó sobre ellas al Decanato de Medicina, desde donde evitaron responder.