En Suiza, se vienen las monedas con la cara de Federer

El tenista suizo Roger Federer tendrá monedas de oro y plata con su efigie, anunció hoy la fábrica nacional de monedas de Suiza.

El tenista de Basilea, ídolo de su país y del mundo del tenis que lo considera uno de los mejores jugadores de la historia, se convertirá en las primera persona cuyo rostro estará acuñado en monedas de ese país.

Una primera moneda conmemorativa de 20 francos con la cara de Federer se emitirá el próximo 23 de enero, con una acuñación prevista de 55.000 piezas, aunque la preventa de estas piezas comenzó hoy y se extenderá hasta el 19 de diciembre.

La segunda moneda, de oro y por valor de 50 francos, llegará en una fecha aún no confirmada del próximo mes de mayo, informó la Casa de la Moneda de Suiza en un comunicado.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6