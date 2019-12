Macri en la previa del traspaso: "Algo aprendieron, no van a querer reivindicar lo malo"

El presidente Mauricio Macri publicó hoy en redes sociales el fragmento de una entrevista en la que pide ser "optimistas" sobre el próximo gobierno ya que, sostuvo, "algo aprendieron y no van a querer reivindicar lo malo".



El mensaje de Macri forma parte de una serie de publicaciones que viene haciendo en los últimos días, a la que tituló "Momentos"; se trata de una serie de videos cortos con distintos conceptos del Presidente saliente, en los que se recuerda que el domingo próximo, a las 20, se difundirá un material audiovisual con, probablemente, un recorrido por los cuatro años de su gestión de su gobierno.



"Seamos optimistas de que (los kirchneristas) algo aprendieron y que no van a querer reivindicar lo malo que tuvieron en su gobierno", expresó el Presidente en el mensaje publicado esta tarde, que pareciera ser parte de una entrevista más extensa; y agregó: "Pero, además, no somos los mismos".



En la anterior publicación -realizada ayer por la noche- puede verse al Presidente relatando el momento posterior a la aparición en su vida de su actual esposa, Juliana Awada y la influencia que tuvo en su decisión de ser candidato a la Presidencia en 2015.



"Cuando Juliana (Awada) apareció en mi vida, yo le dije a mi equipo: voy a ser Presidente", dijo Macri.



La publicación del material precederá a la marcha convocada por el oficialismo a la Plaza de Mayo para este sábado, en apoyo a la gestión de Cambiemos, tres días antes de la asunción del mandatario electo Alberto Fernández.



La convocatoria será a las 17 y busca emular a las anteriores manifestaciones en favor del oficialismo, como fue la marcha al Obelisco y las distintas convocatorias del "Si Se Puede" en todo el país.

NO SOMOS LOS MISMOS



Momentos. Domingo 8 a las 20:00. pic.twitter.com/OJiAcb8oMg — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 2, 2019