El Senado también aprueba la emergencia que pide el Presidente

En el debut de Cristina Kirchner al frente del Senado nacional avanzaba anoche en la sanción de la ley de emergencia que pidió al Congreso el presidente Alberto Fernández. La aprobación se concretaría incluso en medio de la fuerte polémica que se abrió por la exclusión de las jubilaciones de privilegio del congelamiento de la movilidad previsional por 180 días (ver aparte).

El bloque oficialista del Frente de Todos consiguió iniciar la sesión -para la cual se requería el aval de dos tercios de los presentes- con el apoyo pasivo de los senadores de Juntos por el Cambio, que se quedaron tras bambalinas para no complicar la obtención del quórum especial. Sin embargo, hubo dentro de la bancada opositora una fuerte discusión interna.

Una decena de senadores liderados por Martín Lousteau estuvo a punto de bloquear la sesión, oponiéndose a la colaboración del jefe del interbloque Luis Naidenoff (UCR-Formosa) y el misionero Humberto Schiavoni (ex titular del PRO a nivel nacional), que acordaron con el peronismo el mecanismo mediante el cual la Cámara alta terminaría iniciando la sesión.

Con la reunión encaminada, Cristina impuso su estilo: de entrada abarajó al jefe del bloque del FdT, José Mayans, nombró a su ex vicepresidente como “Cobos, Julio Cleto”, en ese orden; y esquivó la mirada de los opositores Esteban Bullrich y Alfredo de Angelis. Pero el discurso que Cristina no pudo dar –porque la presidenta del Senado no tiene en sus facultades el uso de la palabra- lo hizo Oscar Parrilli. “Me resulta raro estar acá; hace un año éramos todos chorros, narcotraficantes y terroristas”, ironizó el senador neuquino.

En el transcurso de la sesión, se conoció que el interbloque de JxC anunció la presentación de un proyecto –de autoría de Cobos- para suspender por 180 días la aplicación de la movilidad prevista en el artículo 27 de la ley 24.018, que sustenta las jubilaciones de privilegio, en sintonía con la postura adoptada por los diputados nacionales del espacio, liderados por Mario Negri.

La jornada legislativa comenzó bien temprano con el cierre de una sesión de 20 horas en Diputados. Allí, la votación en general terminó con 134 votos afirmativos contra 110 negativos. El conflicto surgió en la votación en particular. Específicamente, cuando se abordó el capítulo del congelamiento de la fórmula previsional que se implementó durante el gobierno anterior. En ese momento, aparecieron en el articulado los números de algunas leyes de vieja data (como la 24.018) que los diputados de JxC no habían visto en el dictamen y que el miembro informante oficialista, Darío Martínez, leyó a las apuradas.

El escándalo surgió después, cuando con el proyecto ya aprobado, se supo que los números de leyes leídos a las apuradas, dejaban a políticos, jueces y fiscales a buen resguardo de todo congelamiento jubilatorio.