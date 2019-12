La increíble historia de Daila, la chica de 17 que en la TV cambió el futuro de su hermana

“Mi hermanita es autista y tiene un retraso madurativo. Luego de una gran lucha familiar, con mi madre a la cabeza, pudo iniciar un tratamiento que le cambió la vida. Pero ahora, a sus 8 años, estuvo a punto de interrumpirlo por el alto costo (y porque IOMA les cerró las puertas). Estábamos devastados”, contó a este diario Daila Echenique Scarpato, la joven de 17 años que ganó 180 mil pesos en el programa Quién quiere ser millonario. Esa suma “garantiza el pago de las deudas de este año y parte del tratamiento del 2020. ¿En casa? Todos llorando. No lo podemos creer”.

Daila vive junto con Lucía (8), su mamá Carolina y su padrastro Osvaldo. Todos saben muy bien lo que es recibir golpes. Pero siempre se han repuesto.

Hace cinco años, a Daila le detectaron un tumor maligno en la garganta. “En una semana me apareció y se expandió a tal punto que los médicos dijeron que me tenían que operar de urgencia. Me asusté muchísimo. Era chica. Finalmente, los controles claves -a los dos y tres años de la intervención- salieron bien, gracias a Dios”, narró la joven.

Relató que “Lucía no caminaba, no hablaba, no dejaba que la toquen ni que se le acerquen, lo cual complicaba todo. Anduvimos de hospital en hospital. Pero los tratamientos se asignaban a los chicos más grandes, que quizás no tuviesen otra oportunidad”.

Fue así que Carolina contactó a la psicóloga que había tratado a Daila. La profesional formó un equipo interdisciplinario y la comenzó a tratar. “Lo que mejoró es impresionante. Ahora sociabiliza, a punto tal que está integrada en una escuela común”, contó la adolescente, para indicar que se trata del mismo colegio al que concurre ella, el Padre Castañeda.

Pero, dijo, si bien el IOMA les reconocía una parte de los 40 mil pesos por mes que cuesta el tratamiento, este año “comenzaron a atrasarse con los reintegros hasta que se acumuló una deuda muy importante. Y por si fuese poco, ahora nos dijeron que ya no cubrirán nada”.

Así surgió la idea de Carolina de que su hija mayor participe en el programa. “Estaba muy nerviosa. En realidad, soy naturalmente nerviosa. Y me causó bastante impresión entrar al estudio, estar allí con Santiago (del Moro) y tantas luces que casi me encandilaban”, describió. No obstante, se fue tranquilizando. Hasta que compitió por los 750 mil pesos. Le preguntaron sobre presidentes asesinados en la historia de los Estados Unidos. “Sabía que era John Kennedy. Pero algo me pasó y dije otra cosa”, detalló. “Todos llorando en la familia. Mi mamá me dijo que con lo ganado pagamos la deuda de este año y parte del tratamiento del que viene”, expresó.

¿Mirabas el programa? “Al principio sí -contó Daila-. Hace un tiempo nos cortaron el cable. Debemos impuestos. La situación se tornó compleja. El tratamiento es muy costoso y sin el apoyo de la obra social era imposible”, subrayó. Carolina y Osvaldo trabajan todo el día en una fuerza de seguridad. Sin embargo, estuvieron a punto de tener que suspender la atención de Lucía, con el “enorme retroceso que eso hubiese significado”.

A Medicina

Daila acaba de finalizar el quinto año de la secundaria. En este ciclo lectivo estuvo a punto de bajarse de la 36º Olimpíada Matemática Argentina, pese a que llegó a la fase nacional “por primera vez”.

“Tenía que ir a Córdoba, y en casa me dijeron que no podían pagarme el viaje. Finalmente pude ir y clasifiqué para los selectivos internacionales”, apuntó.

En 2021, luego de terminar la secundaria, estudiará Medicina. ¿Todo lo que les sucedió influyó en la decisión? “En realidad, cuando era chiquita tenía bajas defensas. Los médicos hicieron mucho por mí. Y siempre me quedó esa idea de que desde ese lugar se puede ayudar mucho. Después, lo de Lucía y lo mío me terminaron de convencer”, admitió.

Integrante de la selección juvenil de handball de la UNLP y pianista en formación, Daila ahora tiene en mente entrenar para avanzar a las instancias internacionales de la Olimpíada de Matemática.

A sus 17, ya sabe lo que es caerse y levantarse. Una y otra vez. Lo aprendió en su familia, a la que ahora le hizo el mejor regalo para estas fiestas: Lucía podrá seguir avanzando merced al tratamiento, y su mamá Carolina podrá continuar llorando, pero de felicidad.