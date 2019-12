Lola Latorre contó el consejo que le dio a Yanina cuando se separó de su padre

Hacia el final de un año que la vio sorprender a todos en la pista del Bailando con su participación, Lola Latorre, hija de Yanina y Diego, habló de su experiencia y la reciente separación de sus padres tras 25 años de pareja.

"Estoy acostumbrada a que los famosos son mis papás y simplemente entendí que este año me tocó a mí", dijo la joven sobre su paso por el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, en el marco de una entrevista con la revista Gente.

En cuanto a la separación, en tanto, aseguró que siempre le tuvo "miedo" y que "hace un tiempo pensaba que bajo ningún punto de vista podía soportar que se separaran y no murieran juntos". Y siguió: "Pero me di cuenta que no está bueno, que cada uno tiene derecho a pasarlo lo mejor posible. Lloré un montón con ese impacto e hice de mamá de mi hermano".

En ese sentido, también dijo que la aconsejó mucho a su mamá: "La senté y le dije que tenía que dejar de preocuparse por nosotros, que no tapara sus sentimientos. Le dije que pensara en ella y que nosotros íbamos a estar bien. Le dije también: 'Decidí qué querés hacer para vos: está todo bien si no querés estar con papá'".

"Tranquila, si el día de mañana querés volver, será. Elegí todo para vos", le pidió.

Finalmente, Lola aseguró que pudo perdonar a su padre por los escándalos que protagonizó tiempo atrás. "El año pasado sí estuve enojada con él, pero creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad porque uno se puede equivocar. Sigue siendo un dolor hasta el día de hoy, pero no hay que aferrarse a ese pensamiento. Si yo me equivocara, también querría otra chance", relató.