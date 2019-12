Desde la oposición piden precisiones y amenazan con dejar caer las sesiones

La intención del gobernador Axel Kicillof de contar con la sanción de la Ley Fiscal antes de fin de año podría chocar contra la postura de la oposición, desde donde ayer cuestionaron el “apuro” para tratar la norma en las sesiones convocadas para hoy y exigieron más tiempo y precisiones sobre las medidas.

La iniciativa contiene subas en tributos del 54 por ciento en promedio, aunque en algunos casos del Inmobiliario hay aumentos del 75 por ciento. Fue girada el martes 24, en medio del feriado, al Senado bonaerense, con la idea de avanzar en el tratamiento en sesiones convocadas para hoy.

El envío de la Ley Fiscal fue acordado entre Kicillof, los legisladores del Frente de Todos y los bloques de Juntos por el Cambio la semana pasada, en las negociaciones por el paquete de emergencias que finalmente las cámaras sancionaron en la madrugada del viernes pasado.

La intención original era prorrogar la norma vigente, igual que ocurrió con el Presupuesto y recién enviar un nuevo proyecto en los primeros meses de 2020.

Pero la oposición presionó para que el debate sobre la propuesta impositiva del gobernador se abra antes de fin de año. Y Kicillof terminó girando la iniciativa el martes.

Ayer, en medio de un silencio de radio impuesto en las bancadas de Cambiemos, en off the record algunos de los referentes de la oposición salieron a plantear cuestionamientos no sólo al perfil del proyecto sino también a la estrategia legislativa del oficialismo.

“Es falso que solo aumente la presión sobre los sectores más altos. En el caso del Inmobiliario, también hay fuertes subas para los sectores medios”, dijeron en la bancada opositora de senadores. “No solo suspende la baja de Ingresos Brutos por suspensión del Pacto Fiscal, sino que hay aumento en varias actividades”, agregaron.

En ese marco, también salieron a criticar fuera de micrófono, el hecho de que el Ejecutivo busque la sanción en un trámite exprés, dos días después de que la norma ingrese formalmente a la Legislatura. “Que no hayan venido del Ejecutivo a dar explicaciones sobre la norma tampoco ayuda”, sostuvieron en ese marco desde la bancada opositora.

El escenario se completa con el incipiente frente de tensión con el sector rural que abrió el proyecto de Ley Fiscal. Desde las entidades del campo, que la semana pasada convocaron a un paro contra las retenciones, no hubo todavía postura oficial sobre la propuesta. Pero entre los productores rurales hay malestar por el impacto que tendrá el incremento previsto en el Inmobiliario rural, que llega hasta el 75 por ciento en las propiedades de mayor valuación, y por el ajuste en el impuesto a la herencia, otro tributo en el que el sector tiene fuerte participación.