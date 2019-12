Piden la detención del chofer del micro que volcó en Ruta 2

El fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, Pablo Cistoldi, pidió la detención efectiva del chofer del micro de la empresa Ruta Atlántica que volcó el viernes en la Autovía 2, a la altura de Mar Chiquita, cuando se dirigía a Mar del Plata, lo que provocó heridas graves a dos niñas de 3 y 6 años.

“Ahora tiene que decidir el juez”, dijo Cistoldi sobre el pedido de detención de Gabriel Gómez, imputado por “lesiones culposas calificadas por la cantidad de víctimas”, que quedó en calidad de aprehendido tras el siniestro vial.

El funcionario judicial señaló que “la actitud del conductor fue temeraria” en la puerta del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde permanecen internadas las dos niñas, a donde se acercó para dialogar con sus familiares.

Cistoldi agregó que ya fueron concluidas “las inspecciones iniciales sobre el micro”, que volcó a las 5,30 del viernes en el kilómetro 374 de la Autovía 2, en Vivoratá, cuando iba con 54 personas a bordo, de las cuales 15 resultaron heridas. En tanto, las dos niñas de 3 y 6 años que sufrieron traumatismo de cráneo, permanecen en terapia intensiva y en coma farmacológico, según fuentes médicas.

Los padres de la niña de 6 años señalaron que su hija salió despedida del micro y fue rescatada cuando estaba enterrada en el barro a unos 5 metros del vehículo. “Salió despedida por la parte posterior del colectivo. Mara se llevó la peor parte”, contó Florencia, su madre, quien agradeció la asistencia de los médicos en el Hospital Materno Infantil. Tanto Florencia, como el padre de la menor, Matías, quien estaba trabajando cuando ocurrió el siniestro vial y llegó por sus propios medios hasta ese lugar, se quejaron de que la empresa Ruta Atlántica no se acercó ni les brindó asistencia.

“Yo estaba en la fábrica cuando me enteré lo que había pasado. Me vine para acá con mis padres. Me quedo hasta que mi nena se recupere”, indicó Matías.

En tanto, Belén, la madre de Francesa, de 3 años, contó que su hija “está mejorando de a poquito, ayer se quiso despertar y la tuvieron que volver a sedar. Pero consiguieron pasarle leche y la toleró”.

La mujer señaló que aún no pueden desestimarse secuelas de las heridas que sufrió la niña.