VIDEO.- Así se realizó el súper salto de la moto en el teaser de No Time to Die

El primer teaser-trailer de la próxima película de James Bond, No time to die, muestra un épico salto en moto sobre la muralla de un pueblo italiano. La maniobra es tan espectacular que parece CGI, pero no lo es. El salto fue realizado por un especialista en escenas peligrosas.

La escena, si aún no la has visto, aparece en un cortísimo avance de apenas 15 segundos que precede al tráiler oficial (que se hará público mañana)

El clip, de apenas 14 segundos de duración, no revela detalles de la trama pero sí muestra a Craig protagonizando persecuciones, tiroteos y un espectacular salto en moto.

Recientemente el actor confirmó en una entrevista a Express que la próxima película de Bond sería la última vez que encarnaría al espía. "¡Sí! En el futuro, otra persona tiene que hacerlo", dijo el intérprete. Cuando se le preguntó si consideraría dirigir una de las futuras entregas de la franquicia, el actor declinó la propuesta. "¡Por el amor de Dios, no! Quiero volver a casa, comer algo y luego acostarme", bromeó.

Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Billy Magnussen y Rami Malek, que será el villano principal, se unirán a Craig en esta película dirigida por Cary Fukanaga con guion del realizador junto a Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns y la creadora de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge.



EL SALTO INCREIBLE DE LA MOTO

El salto de motocicleta sobre una antigua estructura de pared de puente italiana vista en este clip se realizó de verdad.

Algunos fanáticos capturaron algunas de las escenas detrás de la escena en el set en Matera, Italia, mientras filmaban a principios de este año, y las publicaron en los foros de MI6 Community James Bond , que pueden ver aquí: