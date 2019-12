Un desafío “mano a mano” terminó en una tragedia, con un chico muerto

En la cuadra de 127 entre 30 y 31, Berisso, varios niños juegan sobre el camino de tierra, sin notar el calor agobiante de la tarde. Son las 16 horas y entre las casillas del barrio se escuchan las risas y los gritos de una decena de chicos, que disfrutan de su mundo lúdico. En los rostros de los adultos se dibuja otra realidad. Cruel, irremediable. Los vecinos de ese sector de El Carmen se conocen y todos saben lo que ocurrió, por la madrugada, a seiscientos metros de allí. La noticia del asesinato de Leandro Ayala Wilchez está en boca de quienes lo conocían y lo habían visto corretear, pocos años atrás, como ahora lo hacían otros nenes. Una certera puñalada, que le entró debajo de la axila y le perforó el corazón, terminó con su vida. El presunto autor es de su misma edad y fue aprehendido cuatro horas más tarde en su hogar del Barrio Aeropuerto (ver recuadro).

Leandro murió camino al hospital Larrain. Había perdido mucha sangre

En tanto, de la escena del crimen, situada en 128 entre 35 y 36, sólo queda alguna huella perdida entre el polvo; ya no hay restos de la sangre que perdió el adolescente mientras aguardaba a ser trasladado a un hospital.

“NO TENEMOS PALABRAS”

Encontrar la casa donde el joven de 16 años vivía junto a su madre y seis hermanos no es difícil. “Busquen la que tiene un auto azul abandonado en la puerta”, fue la referencia aportada por un allegado a la familia. En el numeral 144 de la calle 127, tres mujeres esperan sentadas sobre los restos de un chasis, y son ellas quienes nos hacen pasar al interior del inmueble donde un grupo de personas intentan consolar, sin éxito, a la mamá de Leandro.

Las presentaciones son cortas y entre lágrimas. “Yo soy la abuela”, se adelanta Mirta Andrada. Jorge, su esposo, apenas puede pronunciar “Wilchez” y se vuelve a sentar al lado de su hija. Los dos están devastados y prefieren el silencio.

Mirta se separa del resto y comienza a relatar cómo era su nieto. El dolor también se le marca en el cuerpo, pero aclara: “Tengo que ser fuerte por mi hija, si nos ve mal a todos es peor para ella”. Leandro era el más grande de los siete hermanos, le gustaba la música y cursaba el secundario en la Escuela Nº 4 “Ernesto ‘Che’ Guevara”, de Berisso, donde lo recordaron con un emotivo mensaje: “En este último tiempo fue ejemplo de empeño y superación en nuestra comunidad y su partida física se sentirá pero su recuerdo junto con su alegría nos acompañará siempre”, se expresó.

“Era un buen pibe, no andaba metido ni en las drogas ni en nada raro. Estudiaba, le gustaba la música, buen hijo y buena persona”, detalla Mirta. La breve carrera artística de Leandro comenzó de la mano de la Orquesta Escuela. Allí conoció diversos instrumentos musicales, con el tiempo su gusto decantó hacia el rap y estaba en plena grabación de un disco.

La mamá tomó conocimiento del trágico suceso a través de un familiar al que llamaron por teléfono desde el lugar del hecho. En medio de la conmoción a Mirta prefirieron no decirle. “Yo me enteré tarde porque no me querían contar. Imaginate, fue mi primer nieto, la luz de mis ojos. Cuando mi marido lo supo se descompuso y hubo que llevarlo al hospital”, señala.

“Salimos al escuchar los gritos y nos encontramos con el chico herido”

Emanuel,

Vecino

EN LOS BRAZOS DE SU AMIGO

Matías (16) era el amigo “hermano” de Leandro. Habían ido a la fiesta invitados por un conocido y allí se toparon con M.A.M., el joven que terminaría la noche convertido en asesino. “Ya nos conocíamos de antes. Había pica”, explica el adolescente. En un momento de la noche (cerca de las 4 de la madrugada) se desafiaron a pelear “mano a mano”.

“Cuando lo dimos vuelta estaba todo lleno de sangre y ya no hablaba”

Matías,

Amigo de la víctima

Caminaron 50 metros y se prepararon para el enfrentamiento. Pero, según afirma Matías, “el otro sacó una faca y le tiró un puntazo al pecho. Cuando me di cuenta me fui a meter, pero Lean ya estaba cayendo al suelo”. Su versión coincide con la vertida por fuentes oficiales y otros testigos entrevistados por este medio.

Tras recibir el cuchillazo Ayala convulsionó brevemente. Le taparon la herida como pudieron, mientras gritaban por ayuda. Alguien llamó a la Policía y en minutos llegó un móvil de la comisaría tercera de Berisso. La situación era apremiante, así que cargaron a al joven en el patrullero para trasladarlo al Larrain. En 122 entre 80 y 81 se cruzaron con la ambulancia del SAME y traspasaron el cuerpo. Poco podía hacerse ya. El corte había sido profundo y mortal.

Sin recursos para llevar a cabo el velatorio, la familia Ayala Wilchez pide con algo de vergüenza “alguna colaboración” de la comunidad. Y también una resolución. “La verdad es que no tenemos palabras para explicar lo que pasó. Ahora lo único que queremos es Justicia”, finaliza con un hilo de voz.