Sin multas ni control, nadie cumple con el hábito de levantar la caca de sus mascotas

La caca de perro suele ser un problema cotidiano para miles de vecinos. La mayoría de los dueños que salen a pasear con su mascota no levanta las heces de los animales y provoca discusiones vecinales en caso de que el dueño de casa que recibe el “regalo” detecta al propietario del can que dejó su excremento en la vereda. No hay registros oficiales de que se haya impuesto alguna multa en la Ciudad, a pesar de que rige una ordenanza desde hace unos 6 años que impone castigos que en la actualidad llegan casi a los 4.000 pesos, en el caso de la máxima sanción, 15 módulos por la falta cometida.

En 2012 se puso en vigencia la ordenanza municipal 10.983, que impone castigos a quienes no levantan la caca de perro en la Ciudad y pone condiciones para el paseo de las mascotas, tanto para el propietario de la mascota como para los paseadores.

Entre los castigos plantea de dos a 15 módulos en caso de que no se levante la caca de perro y no se coloque en el sitio adecuado. Hay dos complicaciones a simple vista: los contenedores que se habían instalado ni bien comenzó a aplicarse la normativa prácticamente ya no están y la gente en la mayoría de los casos que levante las heces deja las bolsas al costado de un árbol, y no hay ningún sistema de recolección que se lleve esas clase de residuos.

Si se habla de dos a 15 módulos de sanción, se parte de una base de 533 pesos (cada módulo es de 266.50 pesos, según informaron en la Municipalidad), hasta 3.997 pesos en caso de recibir la máxima penalidad.

No hay registro oficial de que se haya impuesto alguna sanción al respecto, y tampoco se puso en marcha alguna campaña de concientización.

“Para algunos parece un tema menor, pero si se toma en cuenta que se obliga a un tercero a limpiar lo que hace la mascota de otro vecino, la bronca es creciente porque nadie aguanta que sistemáticamente en su vereda queden excrementos de un animal ajeno”.

Como se dijo, en cada plaza y parque de la Ciudad había un cesto especialmente diseñado para ese tipo de residuos, con todos los elementos como para facilitar la tarea al dueño o paseador de la mascota, pero eso duró un suspiro, ya que nunca se logró que se adquiera el hábito generalizado de recoger y tirar a la basura la caca de los perros, una sustancia que, se sabe, además de ensuciar la vía pública es fuente de enfermedades, en espacios donde, por otra parte, suelen jugar los chicos.

No sólo son por demás escasos los vecinos que cumplen con la normativa que obliga a quienes pasean perros a hacerse cargo de la limpieza del lugar de la deposición, sino que además, según se observa en los espacios públicos, los cestos, adaptados al tipo de desperdicio, son atacados por el vandalismo, como así también desaparecen o amanecen rotas las bolsas del interior del canasto. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces las personas que sí se hacen cargo del excremento de sus mascotas no tienen donde depositarlo una vez que lo levantan.

La ordenanza con la que se intenta despejar los espacios públicos de las deposiciones de los perros es la 10.983, fue sancionada a fines de 2012. A partir de la norma se establece que “los propietarios, tenedores o paseadores de perros que transiten o permanezcan en el espacio público estarán obligados a recoger las deyecciones de los animales; a tal efecto deberán proveerse de un dispositivo recolector de cartón, papel u otro elemento celuloso reciclable”.

Como lo exige la ordenanza, el Ejecutivo comunal en 2013 dispuso en las plazas, plazoletas, parques y ramblas los recipientes destinados al depósito de los excrementos caninos e identificados con la iconografía pertinente. También se instalaron cestos dotados de todo lo necesario como para que el usuario no tenga que portar ningún elemento consigo y pueda resolver todo el aseo en el lugar, pues el equipamiento consiste en un cesto de chapa color verde montado sobre un pie de donde se extrae una bolsa de plástico que hace las veces de guante que permite recoger el residuo y de recipiente del desecho.

El primer cesto se instaló en plaza Moreno en septiembre de 2013 y con el tiempo se dotó también a las plazas Malvinas, San Martín, Italia, Belgrano y Paso, el Bosque, y los parques Saavedra, San Marín y Ecológico. En la mayoría de los casos, estos cestos especiales fueron vandalizados y quedaron seriamente dañados.

Pasado el tiempo, la ordenanza que obliga a los dueños a recoger la caca de los perros es casi letra muerta, lo reconoce hasta la propia autora de la iniciativa, la ex concejal Lorena Riesgo. La mayoría de las personas que pasean sus mascotas por la vía pública incumple la norma y no se observa de parte de la Comuna que se haya realizado alguna multa por esa infracción.

La disposición preveía, además del sistema de sanciones, la creación de los “Puntos Can”. En estos puntos se debía instalar, y efectivamente fueron colocados a fines del año pasado, expendedores de bolsitas “verdes”, eco amigables, para ser utilizadas en la recolección de la caca de los perros.

OBLIGACIONES

La ordenanza en cuestión, obliga a “propietarios, tenedores y paseadores de perros” a realizar la recolección de las heces de perros que se realicen sobre espacios públicos, al momento de los paseos. El texto de la norma dispone que los paseadores o dueños de las mascotas deberán proveerse de una escobilla y una bolsa de residuos, o cualquier otro elemento apto para la recolección de los excrementos.

También genera la responsabilidad para las autoridades municipales de disponer recipientes destinados específicamente a la materia, a ser ubicados en plazas, plazoletas, parques y ramblas.

La recolección de los excrementos caninos es una cuestión de higiene pública que, de no tratarse adecuadamente, resulta en una situación peligrosa por las enfermedades que pueden transmitirse a partir de esa vía.

Con 400 mil perros en las calles -el promedio es de un animal cada dos personas-, toneladas de excrementos sólidos y miles de litros de orina son vertidas diariamente en veredas y plazas de la vía pública. La concientización de los dueños de mascotas es esencial para la prevención de focos de contagio.

Por ejemplo, las plazas, veredas y calles de la Ciudad de Buenos Aires reciben diariamente el equivalente a tres camiones y medio cargados de excremento de perros, un dato que hace tiempo dejó de ser curioso y se convirtió en un peligro latente para la salud de la población, según coinciden en señalar especialistas en salud pública.

La sanción más dura es de 15 módulos y representa en la actualidad 3.997 pesos

18 kilos al mes de caca puede depositar un perro de 15 kilos, ya que evacua por día alrededor de 600 gramos de excremento en la calle o en las plazas donde los lleva su dueño o el paseador. al mes de caca puede depositar un perro de 15 kilos, ya que evacua por día alrededor de 600 gramos de excremento en la calle o en las plazas donde los lleva su dueño o el paseador.