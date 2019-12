“La Justicia que usó Macri ahora lo va a perseguir”

Alberto Fernández volvió a apuntar contra la Justicia y anticipó que impulsará las reformas “que hagan falta” en el Poder Judicial. Y en ese marco, le envió un mensaje a Mauricio Macri.

“Esta Justicia no puede seguir funcionando. Eso no es Justicia. La Justicia que Macri usó para perseguir a Cristina seguramente lo va a perseguir a Macri ahora”, advirtió.

También dijo que buscará impulsar cambios en el Poder Judicial para que no persiga a la oposición de turno. “Yo no quiero una Justicia que persiga al opositor ocasional de un Gobierno de turno, quiero simplemente una Justicia. No quiero fiscales que hagan lo que alguien les pida, quiero simplemente fiscales”, resaltó.