Fiestas: ponen la mira en los eventos no autorizados

Una campaña para concientizar a los jóvenes -y no tan jóvenes- sobre los graves riesgos de asistir a eventos que no cuenten con habilitación municipal, por un lado, y reuniones con clubes deportivos para prevenir problemas en las celebraciones programadas en sus instalaciones, por el otro, aparecen como dos de las principales medidas que ha puesto en marcha la Comuna platense en el marco del programa denominado “Diciembre responsable”, cuyo objetivo es evitar o minimizar inconvenientes y accidentes en las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Se busca garantizar la seguridad e integridad de los platenses previniendo problemas en la vía pública, evitando los riesgos que genera conducir luego de haber consumido alcohol, e instando a no utilizar pirotecnia”, indicaron en el Municipio, donde recordaron que “la misma afecta a las personas autistas que tienen mayor sensibilidad auditiva, puede causar quemaduras de gravedad y, además, daña el oído de los animales, fundamentalmente de los perros”.

En ese contexto, se aseguró que el Municipio se encuentra “trabajando en la concientización de la comunidad para que actúe en forma responsables durante los festejos. Por ejemplo, que los desarrolle en lugares seguros y con las condiciones necesarias”, se aconsejó.

Apuntando a los más jóvenes, el programa “Diciembre responsable” busca “concientizar acerca de la importancia de no conducir tras haber consumido bebidas alcohólicas. Y además, de no asistir a eventos que no cuenten con la habilitación correspondiente”, subrayaron en la Municipalidad.

PADRES

Al mismo tiempo, la campaña pretende “sensibilizar a los padres y adultos responsables para que hablen con sus hijos sobre los posibles peligros y consecuencias de las acciones detalladas, e invitarlos a colaborar con la Comuna denunciando la venta de alcohol a menores o la realización de eventos ilegales, entre otras irregularidades, a la línea municipal 147”.

El titular del área de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, enfatizó: “Buscamos generar conciencia en toda la comunidad, y en especial entre los jóvenes, acerca de la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol. Tienen que pensar que pueden poner en peligro la vida de los demás y la de ellos mismos”.

En tanto, el secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, Darío Ganduglia, consideró que “el cierre de un año siempre es un momento especial y amerita celebrarlo, pero si no lo hacemos con responsabilidad se puede transformar en un mal momento y un peor recuerdo. Es importante que nos cuidemos entre todos”, remató.