Un video muestra al auto en el que supuestamente llegaron al Hospital

Una cámara de seguridad captó el paso del vehículo en el que Sandra Sepúlveda y su pareja Mauricio Martínez supuestamente llegaron al Hospital San Martín donde, según el testimonio del hombre, tenían programada una cesárea, pese a que ese no era el lugar donde habitualmente la atendían.

Ubicada en la esquina de 1 y 69, la cámara muestra el momento en que un Fiat 147 de color celeste circula por calle 69 en dirección hacia 115, que es donde tiene el ingreso el sector de Maternidad, donde Martínez declara haber ingresado, aunque el director del hospital, Alberto Urban, aseguró que la mujer no sólo no se registró sino que no tenía ningún turno asignado para ser atendida.

En rigor, la cámara sólo permite ver un vehículo que responde a las características aportadas por Martínez como en el que un amigo los llevó hasta el centro asistencial, pero en ningún momento se alcanza a observar si son ellos los que van en el interior, como tampoco descendiendo del auto o ingresando al hospital.

Fuentes oficiales indicaron que los investigadores están trabajando sobre los teléfonos celulares para ver si allí encuentran algún dato que permita dar con el paradero de Sandra. Las antenas permitirán determinar si efectivamente Sepúlveda utilizó su celular, tal como indicó Martínez que lo hizo para pedir ayuda, como también el propio aparato del hombre.