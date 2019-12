"Estamos todos desorientados, esto es un misterio", dijo el director del Hospital San Martín

"Estamos todos desorientados, es un misterio". El director de Hospital San Martín, Alberto Urban, no tiene respuesta ante la denuncia de la desaparición de una mujer que según su pareja concurrieron ayer a la mañana para hacerse un control por el embarazo de ocho meses y desde entonces no supo más de ella.

"Estamos desorientadísimos, trabajando con la policía, pero no sabemos nada", le dijo Urban a eldia.com. Según confirmó, no hay registros que Sandra Sepúlveda y Mauricio Martínez hubieran estado en el hospital porque no tenían turno ni llegaron a registrarse para ser atendidos. El área de Maternidad tiene ingreso propio por 69 y 115 y ese sector no tiene cámaras de seguridad que eventualmente pudieran haberla captado. Donde sí hay es en el sector destinados para los quemados, enfrentado con Maternidad, pero como está en refacción no están funcionando.

La Policía y personal del Hospital estuvieron recorriendo las instalaciones exhibiendo fotos de Sandra para tratar de dar con alguien que pudiera haberla visto, pero no obtuvieron resultados positivos.

"La verdad es que estamos desorientados, esto es un misterio", aseguró el director del nosocomio, quien confirmó que desde el subsuelo se puede acceder a cualquier área del centro asistencial. Esto es porque la pareja de Sepúlveda planteó la hipótesis de que pudiera haber secuestrada y llevada a la morgue para luego ser retirada como fallecida.

Por otra parte, según se pudo averiguar, ante la denuncia de la pareja de Sepúlveda, se activó un protocolo de búsqueda a cargo de la DDI por el que efectivos se encuentran abocados a un "amplio y exhaustivo rastrillaje en zona del Hospital San Martín, como así también demás nosocomios y clínicas privadas" de la Región, "en avenidas, plazas, estaciones de servicio, parajes de transporte público, etc.", al tiempo que se requirió la totalidad de cámaras de seguridad en la zona, además de haber tomado declaración testimonial a la persona que los llevo hasta el hospital.