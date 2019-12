Uno de cuatro niños no consigue la vacuna anti meningitis en la Región

“Llevé a mi hijo de 11 años al vacunatorio de Casa Cuna a darse la vacuna contra la meningitis como nos recomendó el pediatra y nos dijeron que no había, que llamáramos a la semana siguiente porque podía entrar. Hace dos meses que venimos llamando semana tras semana y la respuesta es siempre la misma: no hay”, cuenta indignada Mariana Mayo, una mamá de Los Hornos que no entiende “cómo puede ser que no haya una vacuna que está incluida en el calendario nacional”.

Su caso no es ciertamente una excepción. Como señala un informe difundido ayer por organización Abogados por la Justicia Social (AJUS), en los últimos dos años uno de cada cuatro chicos no consigue acceder a la vacuna contra la meningitis en nuestra Región debido una insuficiente provisión de dosis por parte del gobierno nacional.

Conocida como Menveo, la vacuna contra la meningitis (que debe aplicarse obligatoriamente a los 3, 5 y 15 meses de vida, con un refuerzo a los 11 años de edad) previene una infección que resulta mortal en el 10% de los casos y suele dejar secuelas neurológicas en hasta un tercio de los niños que logran sobrevivir.

Pese a ello, “un cuarto de quienes concurrieron a darse la vacuna en 2018 y 2019 no consiguieron dosis. La cifra es alarmante: por cada 100 niños nacidos vivos, 25 no fueron inmunizados contra la meningitis en la región. Además de ser un drama familiar, se trata de un problema de salud pública que requiere respuesta inmediata por su gravedad”, sostiene Emanuel Desojo, el presidente de AJUS La Plata, una organización que en 2018 denunció el faltante de vacunas del calendario y logró que la Justicia federal ordenara al Estado garantizar su distribución.

UNA PULSEADA JUDICIAL

Aquella denuncia de los abogados platenses derivó en que, en diciembre pasado, el juez Adolfo Ziulú intimara a la secretaría de Salud de la Nación a distribuir la vacuna contra el meningococo en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ”la orden judicial fue incumplida por el Estado nacional”, cuenta el presidente de la ONG.

“El gobierno nacional arguyó problemas en la adquisición y entrega de vacunas contra la meningitis. Por lo que anunció que suspendería su aplicación a los niños de once años hasta que se regularizara el suministro. Sin embargo, en los hechos el suministro jamás se regularizó. Hoy están en riesgo no sólo los niños de once años que no pueden acceder a la dosis de refuerzo sino también el conjunto de los niños para quienes ahora tampoco hay dosis”, sostiene Desojo.

Tras más de un año de incumplimiento de la orden judicial y ante las denuncias de cientos de padres, la misma ONG inició una acción colectiva que recayó en el Juzgado Federal 4 a cargo de Alberto Recondo, quien rechazó la causa. Esto motivó a que AJUS recurriera a jueces de segunda instancia, quienes ordenaron al magistrado aceptar la acción judicial y ordenar una medida cautelar en virtud de que estaba en juego el derecho a la salud.

En junio de 2019 el magistrado federal platense ordenó diversas medidas de prueba para establecer si concedía o no el amparo a todos los niños del país quienes no pueden acceder a la dosis de la vacuna. Le pidió informes al Estado nacional quien respondió que no pudo adquirir la suficiente cantidad de vacunas contra la meningitis y a su vez descargó la responsabilidad de garantizar las vacunas en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo la propia provincia, al ser consultada por el juez, contestó que es responsabilidad del gobierno federal adquirir y distribuir las dosis del calendario de vacunación.

Como prueba de la escasez de vacunas, la ONG platense le presentó este año al juez Recondo un informe lapidario de la Auditoría General de Gobierno de la Nación (AGN) donde consta que las compras de vacunas hechas por el Estado nacional “fueron inferiores a las cantidades oportunamente planificadas”: lo que explica porque muchos niños recién nacidos y de 11 años no pueden acceder a esa vacuna fundamental.

“También le acercamos una resolución del Defensor del Pueblo de la Nación de octubre pasado que recomienda al gobierno nacional garantizar el normal cumplimiento del calendario nacional de vacunación y restituir las dosis de la meningitis enviando las vacunas necesarias para las provincias”, cuenta Desojo al señalar que “para el juez Recondo todas esas pruebas no fueron suficientes, ya que no ha ordenado al Estado vacunar a los niños aún”.

“El suministro de dosis jamás se regularizó y hoy no sólo están en riesgo los niños de 11 años”