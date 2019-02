Horror en Salto: a la joven enterrada "la mataron de un mazazo"

Es la hipótesis que maneja la familia de la víctima, que apareció muerta en el jardín de una casa

La familia de la joven encontrada muerta y enterrada en el patio de una vivienda de la localidad bonaerense de Salto aseguró hoy que la mataron de un "mazazo en la cabeza" y negó que haya fallecido de una sobredosis. "Anoche con la poca fuerza que tenía fui a reconocer el cuerpo, mi hermana murió de un mazazo en la cabeza, no murió de sobredosis", afirmó Cintia, hermana de Solange Ortíz, aunque aclaró que la autopsia se realizará durante el transcurso de la mañana.

La mujer señaló que el detenido Andrés Retamal, quien fue apresado al igual que su novia Antonela Celli, es un "tranza que vendía droga" y que Solange era su "amante". "Todo el mundo sabe dónde está la droga, los únicos que no la ven son las autoridades", indicó Cintia, quien añadió que la relación de su hermana con el sospechoso "le convenía a ella por la droga" y que su familia intentó de "todo" para que ella dejara de consumir pero "no alcanzó".

Al respecto, Sonia, madre de la joven muerta, sostuvo que había pedido ayuda para que su hija haga un tratamiento contra la adicción pero "nunca" le dieron una respuesta. La mujer contó que a través del teléfono celular de Solange que había dejado en su casa estableció que ella había ido a la casa de Retamal.

"Desde el sábado (9 de febrero) a la tarde que empecé a llamar, a moverme y nadie la había visto. Empezamos la búsqueda con mi hija, hasta que encontramos el audio que decía que iba ahí", relató. Según su testimonio, el mismo Retamal le dijo que Solange "vino y se había ido", mientras que su madre le pidió que se fuera porque "no quería problemas con la Policía". "Me fui y traje a la Policía, no los dejaban entrar, se treparon por la reja y la encontraron en el fondo enterrada", concluyó la mujer, quien pidió "Justicia".