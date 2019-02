Investigan la muerte en Miami de una imputada por estafas en IOMA

La policía y la justicia estadounidense investigan la extraña muerte en la ciudad de Miami de una argentina involucrada en una causa por supuestas estafas en IOMA.

La mujer, que había estado detenida y luego excarcelada en una causa por fraude en la obra social de la Provincia, fue encontrada muerta en la ciudad norteamericana de Miami, y se investiga si cayó desde un balcón, informaron ayer fuentes del consulado y de su familia.

Se trata de Silvina Tornati, oriunda de la ciudad bonaerense de Tandil y quien falleció el sábado pasado en la zona de Miami Beach, estado de Florida.

Fuentes consulares informaron ayer a la prensa que la mujer fue encontrada muerta el sábado por la Policía local en la vereda, frente a un edificio en donde supuestamente se alojaba y una de las hipótesis que se maneja es que cayó desde un balcón.

Al identificar a la fallecida, los policías notificaron al Consulado argentino en Miami que, a su vez, informó a los familiares en nuestro país y comenzaron los trámites para repatriar los restos.

Por su parte, un familiar de Tornati que reside en Tandil dijo ayer que desconocen las circunstancias en las que se produjo la muerte y que esperan que, en principio, el cuerpo será cremado en Miami, desde donde enviarán las cenizas y el equipaje.

investigada

La mujer era la ex esposa del médico Julio Alberto Tamburelli, quien era el dueño de una empresa de internación domiciliaria en Tandil.

En octubre de 2016, el médico y su ex mujer fueron detenidos en el marco de una causa en la que se investigaba una estafa millonaria en perjuicio de IOMA, a través de sobreprecios y empresas fantasmas. Mientras que en noviembre de ese mismo año, la justicia de La Plata, a cargo del expediente, los excarceló a ambos bajo fianza.

Para el fiscal de Delitos Complejos de La Plata Jorge Paolini, que intervino en la causa, el médico ysu ex mujer “en su calidad de socios de la firma antes mencionada, defraudaron al IOMA, mediante la presentación de documentación falsa que daba cuenta de la prestación de un servicio de internacióndomiciliaria el cual nunca se llevó a cabo”.

