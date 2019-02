Un carguero de Brasil, la promesa de reactivación en el Puerto La Plata

El 19 de marzo ingresará a la cabecera Berisso a llenar sus bodegas con productos de Petroken y Patrocuyo y regresará en abril con carga. Aceleran la obra de ampliación del acceso a la terminal de contenedores.

El “Jacarandá” es brasileño, fue construido en 2011 y pesa 37.968 toneladas. Se espera que este 19 de marzo ingrese al Puerto La Plata y se recueste contra el muelle, bajo las enormes grúas naranja, de la terminal de contenedores TecPlata, en Berisso.

Se espera que ni bien llegue reciba en sus bodegas miles y miles de kilos de materias prima que se usan en la fabricación de paragolpes, tableros, instrumental y otra amplia variedad de productos y que con esa carga, provista por la fusión de las empresas ensenadenses Petroken y Petro Cuyo, regrese cuanto al antes al Brasil.

Pero la gran expectativa está puesta en su regreso, previsto para el 2 de abril.

El Jacarandá volverá ese día con la panza llena de contenedores de otras mercaderías. Será, dicen, la primera señal clara de reactivación portuaria a través de las operaciones de la costosa terminal inaugurada en 2012 y que hasta ahora nadie pudo hacer funcionar.

Si todo sale como está previsto, la gobernadora María Eugenia Vidal encabezará un acto donde, según fuentes confiables revelaron a este diario, se harían otros anuncios sobre los planes que el gobierno bonaerense tiene para reactivar el Puerto La Plata.

El inicio de las operaciones de TecPlata ya fue comunicado a los intendentes de la Región y a las autoridades portuarias. A todos se les pidió reserva, incluyendo a los trabajadores del plantel original, armado en los inicios del emprendimiento y que en los últimos meses fueron reincorporados.

En esa primera etapa, que se iniciaría con la llegada del carguero brasileño operado por la empresa Log In, esos operarios volverían al trabajo. Serían unos 20 de los 140 originales mientras que el resto ya habría recibido la noticia de una “reincorporación gradual, en la medida en que la terminal funcione como se espera”.

Cuando arrancó en 2012, Tec Plata convocó a operarios calificados de diferentes empresas de la zona. Atraídos por las oportunidades de crecimiento que ofrecía el empredimiento portuario muchos dejaron empleos de años para ir detrás de aquella ilusión.

A pesar de haber sido escenario de tres inauguraciones, la terminal nunca funcionó y en poco tiempo vinieron los despidos. En las últimas semanas se abrazan otra vez a la ilusión. Las señales de reactivación de TecPlata empezaron hace ya algunos meses cuando, por ejemplo, se conoció que la empresa filipina dueña del empredimiento (en el que se invirtieron 450 millones de dólares) había convocado al ex gerente general de la Coca Coca en varios países, el italiano Bruno Porchietto, como nuevo CEO de TecPlata. De esta forma, el grupo liderado por Enrique Razón, propietario de otras 30 terminales de contenedores en diferentes puertos del mundo, daba una clara señal de querer poner en marcha la terminal inactiva en la cabecera Berisso del Puerto La Plata.

En tanto, en los primeros días de este mes se conoció a través del Boletín Oficial de la Provincia la aprobación del pliego de bases y condiciones para la ejecución de la obra “Etapa I – Ampliación Calle de Acceso Tecplata” que se ubica sobre la traza del Ex Canal Lateral Este en el tramo comprendido entre la rotonda de Calle Baradero y la Avda. Montevideo (aproximadamente 1.200 metrps), dentro de jurisdicción portuario, sobre la margen de Berisso”.

Se trata de la traza vial que falta para que el flujo de camiones que vayan y vengan de la terminal de contenedores no colapse y el empredimiento pueda fluir, tal como el Estado se lo prometió en su momento a los inversores.

Otra señal, es el acuerdo marco que el Puerto La Plata firmó recientemente con el de Bahía Blanca y Barranqueras (Chaco) y las terminales TecPlata, Patagonia Norte S.A. y Plazoleta de Consolidación y Movilización de Contenedores, para, según se ha señalado, “colaboración mutua en el transporte de cargas de cabotaje por las vías navegables, potenciando el inter modalismo y reduciendo los costos logísticos y la huella de carbono”.

Ante el anuncio, conocedores del negocio portuario no dejaron pasar la inclusión de TecPlata en ese acuerdo. E hicieron notar que esa terminal no había concretado ninguna operación desde su “inauguración” en 2014 por, entre otras razones, la no terminación de la obra vial de tres kilómetros que se necesita para garantizar un fluído tránsito de camiones. “Evidentemente desde el gobierno provincial ya estaba tomada la decisión de seguir con la obra para poner en carrera a TecPlata”, apuntaron.