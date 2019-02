Novedades en el financiamiento para Pymes

| Publicado en Edición Impresa

Norberto Sosa - Director de IEB

Si bien he comentado que existe un debate acerca de si el crédito es quien incide en la salida de una recesión, no hay dudas que tiene un rol protagónico en la financiación del capital de trabajo. Más aún cuando hablamos de las pymes, quienes en más de una oportunidad se encuentran ante la situación de tener que financiar a sus clientes que pueden ser incluso empresas de primera línea.

En sus visitas a la Argentina, la reina Máxima de Holanda ha resaltado la necesidad y conveniencia de difundir la educación financiera. Dicho consejo, que en su caso particular pregona con el objetivo de llevar la inclusión financiera a los estratos con menos recursos de la población, en realidad también es conveniente a la hora de proteger los ahorros, o al momento de lograr formas más eficientes o complementarias para financiar el capital de trabajo.

Difícilmente haya hoy en la Argentina un empresario pyme que no tenga una cuenta bancaria. Más allá que aún exista un cierto grado de informalidad de la economía, existen operaciones para las cuales se torna imprescindible tener una cuenta bancaria. En la habitualidad de la relación entre el empresario pyme y el banco, el empresario encuentra las soluciones transaccionales, así como también intenta resolver sus necesidades de financiamiento.

Sin querer caer en la irónica frase de Mark Twain “El banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hay sol y nos lo exige cuando empieza a llover”, no siempre los bancos pueden ofrecer la mejor solución a la hora de resolver necesidades de financiamiento. Esta situación puede deberse a su política comercial o a la coyuntura macroeconómica de restricción monetaria como la que ha ocurrido recientemente en Argentina, en la cual no sólo la tasa de interés de intervención del BCRA llegó a operar al 73%, sino que los requisitos mínimos de liquidez (encajes bancarios) aumentaron 15 puntos en sólo un año, teniendo en cuenta el promedio ponderado de las diversas modalidades de depósitos.

EL MERCADO DE CAPITALES

Una alternativa complementaria y que recientemente ha sido utilizada por muchas pymes, es el financiamiento del capital de trabajo mediante el mercado de capitales y es aquí donde vale la pena destacar el consejo de Máxima en el sentido de conocer más sobre finanzas. Muy probablemente la falta de divulgación haya generado el prejuicio que el mercado de capitales es sólo para las grandes empresas.

En Argentina existen varios mercados: BYMA que se especializa en acciones y opciones, también en dicho mercado se operan bonos, pero el gran volumen se desarrolla en el MAE, donde también se opera el dólar mayorista. En MATBA y ROFEX, que recientemente se fusionaron se operan los futuros de productos agrícolas y financieros. Por último, el MAV se especializa en productos para pymes. Por lo tanto, cada mercado tiene su especialización y las pymes cuentan con el MAV para encontrar soluciones de financiamiento.

CHEQUES DE PAGO DIFERIDO (CPD)

En el MAV es donde de manera formal se puede descontar un CPD en condiciones más convenientes que en las alternativas informales, para lo cual es necesario abrir una cuenta comitente en alguno de sus 150 agentes distribuidos en casi todo el país.

Cada vez más pymes optan por este camino, el cual se puede complementar con el aval de una SGR (Sociedad de Garantía Recíproca), lo cual les ha permitido por ejemplo esta semana financiarse al 38% anual, más el costo del aval que ronda el 3% anual. Es verdad, que el trámite para conseguir el aval no es muy rápido y suele tardar al menos un mes.

FONDEP Y NEGOCIACIÓN DIRECTA

Desde hace algunos meses, el Ministerio de la Producción mediante la operación del Fondep, y gracias a la contribución de hasta ahora 14 compañías de seguro, no sólo ha aumentado el volumen de la rueda de negociación de cheques avalados por SGR, sino también a logrado impulsar a la denominada negociación directa, la cual se puede operar con o sin garantía (no confundir aval con garantía en este contexto).

En el caso que una pyme tenga como cliente a una empresa de primera línea, puede descontar el cheque de la empresa de primera línea con primer endoso a la pyme, sin necesidad de ningún aval ni garantía. Esta semana, se lograron operaciones en este segmento con una tasa del 40 al 43% anual.

Si la pyme no tiene como cliente a una empresa de primera línea, pero al menos uno de sus dueños cuenta con activos financieros en una cuenta comitente, puede utilizar a estos activos como garantía. En este caso, se realizaron operaciones de financiamiento esta semana al 39%.

NUEVAS MEDIDAS

Recientemente la Superintendecia de Seguros de la Nación ha aumentado el mínimo que las compañías tienen que invertir en activos financieros pymes del 3 al 5%, de a medio punto por mes, a partir de febrero. Por lo tanto, se estima que esta medida generaría más volumen en la operatoria de cheques.

Paralelamente, mediante el Decreto 117/2019, se eliminó la aplicación del impuesto a los débitos y créditos para aquellos fondos de inversión cerrados que inviertan en instrumentos pymes.

CONCLUSIÓN

Con un índice de la producción industrial cayendo en diciembre 14,7% con respecto a igual mes del año anterior y con una utilización de la capacidad instalada de sólo el 56,6% no hace falta explicar el duro contexto que están viviendo las pymes. Sin dudas, la preocupación abruma y no deja tiempo para levantar la cabeza y analizar nuevas alternativas. No obstante, es importante destacar que aquellos que lo hicieron, hoy están disfrutando de los beneficios de haber incursionado en caminos complementarios de financiación del capital de trabajo.

