Jaguares tropezó ante el poderío de Lions en el debut

La franquicia argentina perdió ante Lions por 25 a 16 tras un durísimo encuentro. Más de 10 mil personas en el Amalfitani

| Publicado en Edición Impresa

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

En el marco de la primera fecha de la edición 2019 del Súper Rugby, Jaguares cayó 25 a 16 frente al subcampeón vigente del torneo, los sudafricanos de Lions en un encuentro que se disputó ante 10.000 personas en el estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers.

En la franquicia argentina partieron desde el kick off mismo del partido, tres jugadores formados en el rugby de nuestra ciudad: Agustín Creevy más Rodrigo Bruni (San Luis) y Joaquín Tuculet, en su vuelta a las canchas, tras estar fuera casi una temporada, por la lesión ligamentaria que sufrió en una de sus rodillas.

Y ayer arrancó mejor el conjunto visitante metiendo presión con su pack de forwards en el extremo derecho del ataque y tras un par de intentos después de un line y un maul, se desprendió el fortísimo tercera línea Marnus Schoeman para abrir el marcador en solo 3 minutos de juego. Jaguares no solo no sintió el golpe, sino que salió decidido a revertir la chapa y los próximos quince minutos fue dueño absoluto de las situaciones y en base a buenos rendimientos individuales pero sobre todo buenas tomas de decisiones, primero descontó con un penal del ex Hindú Joaquín Díaz Bonilla y después con un try de Santiago Medrano tras varias fases de juego.

Otro penal de Díaz Bonilla estiró la diferencia, pero volvió a aparecer este bravo equipo de Johannesburgo (no por nada ha disputado las últimas tres finales del campeonato) y dio vueltas las cosas con un penal de Elton Jantjies y otro try de Marnus Schoeman. Después de eso la paridad fue absoluta y poca ventaja se pudieron sacar hasta que el árbitro neozelandés Mike Fraser mandó a los dos equipos a los vestuarios con la ventaja mínima por parte de los sudafricanos de 15-13.

LOS VISITANTES HICIERON SU NEGOCIO

El periplo final mostró más de lo mismo: buen manejo y dominio en las formaciones fijas de Lions y Jaguares respondiendo más con el corazón que con la cabeza. En un ratito nomás los sudafricanos volvieron a vulnerar el in goal local con el tercer try de Marnus Schoeman y la conversión de Elton Jantjies, que le dio una más que ventaja interesante apenas comenzado el ST. Jaguares intentó responder, pero a diferencia de lo que ocurrió en el primer tiempo, ahora la defensa visitante fue granítica. Y el partido se hizo cuesta arriba, demasiado para estos impetuosos Jaguares, que pese a todo dejaron una buena imagen.

Los cambios del dieron un poco más de aire al equipo argentino y pudo descontar con otro penal más de Díaz Bonilla, que a la postre fueron los únicos tantos argentinos del segundo tiempo. Y después de eso Lions manejó el encuentro como un test match, cambiando golpe por golpe y defendiendo su in goal a brazo partido. Es cierto, Jaguares pudo en un par de ocasiones marcar, pero varios errores no forzados, no lo hicieron posible y eso ante un conjunto de semejante envergadura como Lions, es definitorio.

Fue derrota 25 a 16 y quedaron un par de sensaciones buenas: los buenos debuts de Bruni y Vivas y la solvencia de Agustín Creevy, que mientras estuvo en cancha, se mostró como el líder del pack de forwards.

En el debe, otra vez el scrum, que se terminó sufriendo. La continuidad del torneo para Jaguares es jugar nuevamente en esta cancha, recibiendo el sábado que viene a los Bulls de Pretoria que ayer golearon a los Stormers por 40 a 3.