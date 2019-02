Venganza musical: cuando los famosos dedican le canciones a sus ex

Lali y Oriana Sabatini actualizaron la tendencia de tramitar las malas experiencias amorosas desde el arte, a veces con más vuelo y altura, y otras veces, directamente, con bronca y despecho

| Publicado en Edición Impresa

Primero fue Lali, la que con su single “Lindo pero bruto”, grabado con Thalía, eligió pegarle a amores pasados. “Calladito es que te veo más bonito”, cantaba allí: todos señalaron a Mariano Martínez como objeto de la canción y, consultada, ella no la pateó afuero y afirmó con poca sutileza que había encontrado “lindos pero brutos” en su vida sentimental.

Ahora llegó el turno de Oriana Sabatini, quien siguiendo a Lali escribió un tema que estaría dedicado, también con poca sutileza, a su primer amor: Julián Serrano.

La cantante y actriz Oriana Sabatini lanzó en las últimas horas un nuevo tema, y ya sus fanáticos empezaron a preguntarse si la sugerente letra nació después de su ruptura amorosa con su ex novio, Julián Serrano.

En “Mis manos”, Oriana, hoy en pareja con el crack Paulo Dybala, habla de una relación amorosa que no perduró. “Todo el tiempo el tiempo que perdí / Casi perfecta yo fui para tí / Y me pregunto / ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? / Si no quieres ver lo que tienes, ya no hago falta aquí / No sabes de lo que te pierdes”, dispara la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini.

Oriana canta sobre un amor profundo pero que de repente se terminó, sin motivos claros. Como, claro, ocurrió con su historia de amor con Julián Serrano: dos jovencitos que crecieron juntos en las redes y que de un día para el otro se pelearon. La separación no fue de mutuo acuerdo, como contó la morocha y como parecería cantar en la canción, y para colmo él volvió a encontrar el amor rápido en Malena Narvay, con quien comenzó a salir tras algunos meses.

Ahora Oriana parece tomarse venganza artística: después de todo, no hay mejor inspiración para el arte que el amor... y el desamor. El corazón fue fuente de inspiración para miles de artistas, incluida la mencionada Lali, que llegó a cantar: “Eres lindo pero bruto, seduces pero sólo con el bulto, en el bolsillo sólo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito. Eres lindo pero bruto, tú tienes el talento bien oculto, estás bien rico para un ratico, no me digas nada y sólo dame el gusto”.

Como el pasado romántico de Lali es bastante escueto (una relación teen con Peter Lanzani, un romance serio pero que terminó en buenos términos con Benjamín Amadeo y, claro, Marian) todo el mundo pudo darse cuenta de que la canción era para el galán de telenovelas, cosa que Lali, con una sonrisa pícara, nunca desmintió.

CANCIONES DESPECHADAS: BREVE HISTORIA

Pero los temas de Lali y Oriana se inscriben en una larga historia de canciones de venganza en el pop, una lista en la que Taylor Swift es la número uno. “Getaway car” es, sin embargo, uno de sus temas más duros en este sentido: la artista “blanquea” básicamente que usó a Tom Hiddleston, con quien tuvo un breve romance, como excusa para terminar su relación con Calvin Harris.

Antes en su carrera, Swift dedicó canciones a Jake Gyllenhall (“We are never getting back together”, donde lo trata de pelele), John Mayer (“Dear John”) y Joe Jonas (“Forever and always”), luego de que el artista rompiera con ella por teléfono en apenas 25 segundos. Los Jonas Brothers respondieron en “Paranoid”: “Por esta razón mi ex sigue siendo mi ex / nunca confié en nada de lo que decía / tengo todos sus antecedentes / y se está volviendo loca”.

Más: Justin Timberlake dedicó la durísima “Cry me a river” a Britney, a quien le cantó que “ahora me dices que me necesitas cuando me llamas por teléfono. Chica, me niego, me debes de haber confundido con algún otro chico”.

Justin Bieber es otro con una gran tradición de escribir sobre sus malas experiencias amorosas, aunque, al borde de la obsesión, sus temas están todos dedicados a Selena Gomez, su primer y gran amor con quien volvió varias veces a lo largo de los años, para muchos un romance tóxico. Bieber llega a cantar en “Love yourself”: “A mi madre no le gustas y a ella le cae bien todo el mundo”, en el marco de un tema en que trata a Selena de vanidosa. “Si tanto te gusta como te ves, andá a amarte a vos misma”, dispara.

Hoy casado con Hailey Baldwin, la obsesión de Justin con Selena siguió varios años: el nombre de la cantante latina aparece pintado en un grafiti en el video de “Where are ü now”, donde dice que “te presté atención cuando nadie más te la prestaba, ¿y dónde estás ahora que te necesito?”. Y Selena no se quedó callada y respondió con “Same old love”, donde habla de un ex que la engaña una y otra vez...

Pero Selena no está libre de pecado: ella habría sido la muchacha con la que Nick Jonas engañó a Miley Cyrus, que usó el dolor como inspiración para “7 things”, tema sobre lo vanidoso e infiel que era su ex. Miley también le escribió a Liam Hemsworth un verdadero temazo, “Wrecking Ball”: “Cada vez que entres en tu coche vas a escuchar mi maldita canción en la maldita radio. Tú, pedazo de mierda. Y luego me quitaré la ropa me sentaré en una gran bola”, le canta. Lo curioso es que hoy están juntos de nuevo.

En “Don’t” Ed Sheeran habla de otra cantante con la que estaba saliendo y que le destrozó la vida cuando se enteró de que se había acostado con uno de sus amigos. Se cree que la cantante en cuestión era Ellie Goulding (y que el miembro de One Direction, Niall Horan, era el amigo). Ella respondió cantando que “no juegas con el amor, juegas con la verdad”.

Ahora, antes de que esta generación criada con las redes sociales y la exposición personal como bandera sacara los trapitos al sol en sus canciones, ya había temas para ex. Sheryl Crow, por ejemplo, escribió “My favourite mistake” para Eric Clapton, reflejando el final de una relación donde a él “ya no te importo más” y donde había amantes involucradas. Madonna dedicó la violenta “I don’t give a...” (“No me importa una...”) a su ex marido, Guy Ritchie. Insistente, también le dedicó “Miles away”, sobre su frialdad.

¿Y como olvidar dos himnos de la furia contra un ex como “You oughta know”, de Alanis Morissette, y “You’re So Vain” de Carly Simon tuvo como protagonista a Warren Beatty?

EN EL ROCK NACIONAL

También el rock nacional le cantó al desamor, desde sus primeros días, como en “Blues de Cris”, donde Spinetta cantaba que estaba “cansado de gritar por Cris”. El cancionero del rock nacional contiene verdaderos himnos del dejado como “Me siento mucho mejor”, de Charly, o “Crimen” y “Karaoke”, de Cerati (en esta última, le canta a Cecilia Amenábar que “ahora tienes tu propio show como un rey vengador”).

El disco “Honestidad brutal” tiene varios temas dedicados a la ex de Calamaro, Mónica García (“Paloma”, “Los aviones”, “Te quiero Igual”, “Negrita”, “Me pierdo”, “Más duele”; en la solapa del álbum se puede leer “Por Mónica”). Andrés ya había firmado clásicos del género como “Me estás atrapando otra vez” y “No me pidas que no sea un inconsciente”, mal de amores “por una tal Liliana”. Andrés metió la cuchara al cambiar ‘puedo’ por ‘dejo’. Alteró la intención de No me pidas que no sea un inconsciente. Mejor, porque fue menos loser y, al mismo tiempo, más tanguero-visceral. La canción me parecía cursi. Hoy también, la diferencia es que ya no me importa”.

Y otro asiduo a escribir sobre sus ex, claro, es Fito. El artista dedicó todo un disco a su ruptura de Fabi Cantilo, aunque “El amor después el amor” es un disco luminoso, sin el despecho que mostraría el rosarino en “Rock and roll revolution”, donde le canta a Julia Mengolini “no me hables de política, quiero hacértelo y que me toques dentro de mi pantalón”. “Mierda que quedaste despechado”, tuiteó por entonces Mengolini, tomándoselo con humor...